Ataque en Turbo: Paciente psiquiátrica hiere a tres trabajadoras del Hospital Francisco Valderrama

Una paciente psiquiátrica atacó con arma blanca a tres personalidades de la salud en Turbo. El Hospital Francisco Valderrama denuncia falta de espacios y pide a EPS agilizar traslados tras el incidente.

Una nueva crisis de seguridad sacudió al Hospital Francisco Valderrama en Turbo, Antioquia, cuando una mujer con diagnóstico psiquiátrico atacó a tres trabajadoras de la salud utilizando un arma cortopunzante. El incidente ocurrió el lunes festivo, generando un clima de pánico inmediato entre los pacientes y el resto del personal que se encontraba en las instalaciones del centro médico de referencia para la subregión de Urabá.

Mecanismo del ataque y respuesta de seguridad

Según los reportes oficiales emitidos por la gerencia del Hospital Francisco Valderrama, la agresora, identificada internamente como una paciente psiquiátrica, hirió a las tres funcionarias en diferentes partes del cuerpo. La situación escaló rápidamente, obligando al equipo de seguridad del hospital a intervenir con refuerzos adicionales para contener físicamente a la mujer y evitar daños mayores a otros usuarios presentes.

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Las cámaras de seguridad del centro médico registraron el momento exacto de la agresión, mostrando la angustia y el caos en los corredores mientras el personal buscaba normalizar la situación. Estas imágenes, divulgadas posteriormente por Teleantioquia, evidencian el momento crítico en el que la paciente desató el incidente, lo que reforzó la alarma generalizada dentro de las instalaciones hospitalarias.

Posiciones institucionales y demanda de traslados

La administración del Hospital Francisco Valderrama ha reiterado con urgencia que la institución no cuenta con la habilitación legal ni con los espacios físicos necesarios para hospitalizar pacientes psiquiátricos de manera permanente. Ante esta realidad, la gerencia ha solicitado formalmente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) que agilicen las autorizaciones de traslado hacia establecimientos especializados que sí posean las condiciones óptimas para este tipo de atención.

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Una vocera del Hospital Francisco Valderrama explicó a Caracol Radio que la falta de contención adecuada no solo pone en riesgo la integridad del personal médico, sino también la de los demás pacientes. La institución enfatizó que los familiares de los pacientes deben acompañarlos en todo momento durante su estancia para prevenir descompensaciones y evitar nuevas agresiones contra el personal de salud que los atiende diariamente.

Impacto en la subregión y próximos pasos

Este incidente no ocurre en un vacío, sino en un contexto de tensión sanitaria previa. En enero de 2025, el mismo hospital denunció que se encontraba al borde del colapso financiero debido a las deudas acumuladas por las EPS con el centro médico, el cual atiende a una gran parte de la población de Urabá. La administración advirtió que la falta de recursos y espacios adecuados exacerba los riesgos de seguridad para todos los usuarios.

Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades legales y administrativas derivadas de este ataque. Hasta el momento, no se ha divulgado el estado de salud detallado de las tres funcionarias heridas, ni se ha confirmado si la paciente agresora fue trasladada a una institución psiquiátrica especializada. Este caso subraya la vulnerabilidad del sistema de salud local y la necesidad crítica de resolver los traslados oportunos de pacientes con necesidades psiquiátricas complejas.