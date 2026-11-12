Ataque mortal en Casanare: Pres. De la Espriella promete captura de asesinos de policía

El presidente Abelardo De la Espriella ordenó la captura de los atacantes que asesinaron al patrullero Juan Sebastián Quintero y hirió al subintendente Marcelo Miranda en Hato Corozal, Casanare.

El presidente Abelardo De la Espriella emitió una firme advertencia tras el ataque armado ocurrido en Hato Corozal, Casanare, donde murieron dos integrantes de la Policía Nacional. El mandatario declaró que no permitirá que los responsables de este delito escapen de la justicia, condenando rotundamente la agresión que cobró la vida del patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas.

La violencia dejó también herido al subintendente Marcelo Miranda Cordero, quien fue trasladado a un centro asistencial. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado expresó su solidaridad con las familias de los uniformados y con toda la institución policial, reafirmando el compromiso del gobierno con la protección de la fuerza pública.

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Despliegue operacional y captura de responsables

El presidente Abelardo De la Espriella aseguró que ya ha ordenado el despliegue de todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal disponibles para determinar la identidad exacta de los participantes en el atentado. Su instrucción directa es perseguir y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

El mandatario enfatizó que cada ataque contra la Fuerza Pública tendrá una respuesta contundente por parte del Estado. La prioridad inmediata es establecer quiénes ejecutaron la agresión y garantizar que paguen por este crimen con su detención y procesamiento judicial. La seguridad ciudadana y la protección de los agentes son pilares fundamentales de su administración.

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Trayectoria y condolencias de la institución policial

La Policía Nacional confirmó oficialmente la muerte de Juan Sebastián Quintero Caldas, destacando su dedicación al servicio público. El uniformado fallecido acumulaba más de quince años de carrera institucional, una trayectoria marcada por la entrega y la vocación de servicio que la entidad valora profundamente.

La institución policial emitió un comunicado oficial donde expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados del patrullero Quintero Caldas. Asimismo, deseó una pronta recuperación al subintendente Marcelo Miranda Cordero, quien continúa convaleciendo de sus heridas. La Policía reafirmó que la vida y el legado de sus hombres y mujeres merecen memoria y respeto absoluto.

Los funcionarios de la Policía Nacional destacaron que Quintero Caldas dedicó más de quince años de su vida a la seguridad de los ciudadanos. Su牺牲 se suma al esfuerzo diario de miles de agentes que operan en territorio nacional. La institución prometió honrar su memoria manteniendo los estándares de excelencia y compromiso que lo caracterizaron durante su servicio.

Detalles del ataque en estación de servicio

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban actividades de registro y control en las inmediaciones de una estación de servicio en el municipio de Hato Corozal. Según la información preliminar recopilada por las autoridades, los policías fueron emboscados por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

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Los atacantes utilizaron armas de fuego para ejecutar la agresión contra los agentes que realizaban sus labores rutinarias. La rapidez de los asaltantes permitió la huida inmediata del escenario del crimen, dejando al patrullero Quintero Caldas en estado irreversible de muerte y al subintendente Miranda con heridas graves que requirieron atención médica urgente.

Tras la agresión, las autoridades desplegaron operativos especializados en la zona para avanzar en la búsqueda de los responsables. La muerte de Quintero Caldas se suma a la serie de ataques recientes contra integrantes de la Fuerza Pública, lo que ha generado una alerta máxima en la región.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la investigación exhaustiva del caso. Las labores investigativas continuarán intensamente para esclarecer todos los detalles del crimen y llevar a los culpables ante la justicia. El estado de alerta permanece vigente mientras se determina el paradero de los sospechosos en Hato Corozal.