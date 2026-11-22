Fuerzas rebeldes del SPLA-IO atacaron una localidad en el estado de Warrap, Sudán del Sur, matando a 15 civiles el 22 de noviembre. Conoce los detalles.

Un violento ataque perpetrado por fuerzas rebeldes en el estado de Warrap, en Sudán del Sur, dejó un saldo mínimo de 15 civiles fallecidos durante el domingo 22 de noviembre. Las autoridades locales confirmaron la tragedia y advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar debido a la continuación de los enfrentamientos en la zona afectada.

Detalles del ataque en Bol Bol Boma

La escalada de violencia comenzó en la noche del sábado, específicamente en la localidad de Bol Bol Boma, ubicada dentro del condado de Tonj Este. Según declaró a la agencia AFP Machuei Bith, el comisario interino de esa jurisdicción, los responsables del asalto serían integrantes del grupo rebelde SPLA-IO, quienes provenían del vecino estado de Unity.

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Balances de víctimas y combates

Además de las 15 víctimas civiles y ganaderas identificadas, el funcionario señaló que cuatro hombres armados que vestían uniformes del SPLA-IO murieron durante los intensos enfrentamientos. Las autoridades locales indicaron que entregarán nuevos datos sobre las víctimas de ambos bandos una vez que se conozca el alcance completo de los combates en la región.

Contexto de violencia en la región

La situación mantiene en alerta a las comunidades de la región, donde la violencia se ha prolongado durante años debido a disputas entre grupos rivales. El nuevo episodio se produce en medio de un escenario de inseguridad que afecta a distintas zonas del país, agravando las tensiones históricas.

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Patrones recientes de conflicto

Esta crisis no es un caso aislado, ya que la semana pasada enfrentamientos entre dos grupos procedentes de distritos del estado de Warrap dejaron 17 personas muertas y 23 heridas en un mercado de la ciudad de Makuach, según las autoridades locales. Asimismo, el mes pasado al menos 72 personas murieron en enfrentamientos intercomunitarios en la frontera entre los estados de Warrap y Unity.

Factores estructurales del conflicto

Sudán del Sur, que obtuvo su independencia en 2011, continúa enfrentando tensiones políticas y conflictos armados que, en diferentes regiones, también tienen componentes étnicos y territoriales. La proliferación de armas de fuego ha agravado la situación y mantiene a numerosas comunidades expuestas a nuevos episodios de violencia, dificultando cualquier esfuerzo de estabilización inmediata.