Ataque ruso contra una escuela subterránea en Zaporiyia deja 55 muertos

El ataque ruso con nueve bombas aéreas contra una escuela subterránea en Komishuvaja, Zaporiyia, eleva a 55 los muertos según el DSNS ucraniano.

El ataque ruso contra una escuela subterránea en la localidad de Komishuvaja, en la región ucraniana de Zaporiyia, ha dejado 55 muertos, según informó este sábado el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) de Ucrania. La cifra aumentó desde el balance del viernes, cuando el organismo había contabilizado 53 víctimas mortales.

El bombardeo se produjo el lunes y consistió en nueve bombas aéreas lanzadas por el Ejército ruso. El centro, que funcionaba bajo tierra para seguir abierto pese a las hostilidades, quedó destruido en ese ataque.

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Mecanismo del ataque contra la escuela

El ataque ruso se llevó a cabo el lunes con nueve bombas aéreas dirigidas contra la escuela subterránea de Komishuvaja. Según el DSNS, algunas de esas bombas llevaban casi una tonelada y media de explosivo.

Este tipo de armamento, que se lanza desde aviones, se utiliza normalmente para destruir fortificaciones y estructuras de hormigón armado. Su empleo contra un edificio civil convierte la potencia del explosivo en el factor decisivo de la tragedia.

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La escuela había sido construida bajo tierra para que pudiera seguir funcionando durante las hostilidades. Sin embargo, la infraestructura no estaba pensada para resistir la potencia y la cantidad de explosivos empleados en esta ofensiva.

Los rescatistas y los equipos cinológicos del Servicio Estatal de Emergencias continúan removiendo las estructuras destruidas e inspeccionando la zona en busca de cuerpos. Lo hacen pese a las difíciles condiciones y a la constante amenaza de nuevos ataques.

Balance de víctimas y reacción de Zelenski

El balance de víctimas mortales pasó de unos 20 muertos en las primeras horas a 53 el viernes, y a 55 este sábado, según el DSNS. Las labores de búsqueda siguen en curso sobre el terreno.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó el jueves en su discurso ante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid que la matanza no haya provocado una mayor reacción internacional. Con esa intervención, Zelenski puso el foco en la falta de respuesta de la comunidad internacional.

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Zelenski afirmó que este podría ser el ataque ruso contra civiles más mortífero de toda la guerra. Su planteamiento sitúa el caso de Komishuvaja como un episodio de especial gravedad dentro del conflicto.

Impacto humanitario sobre los vecinos de la zona

La escuela destruida funcionaba como punto de reparto de ayuda humanitaria y como refugio antiaéreo para los vecinos de Komishuvaja. La pérdida del edificio deja a la localidad sin un espacio que cubría dos necesidades básicas a la vez.

En el momento del ataque, numerosos vecinos se encontraban en el centro para recibir comida o guarecerse del fuego ruso. Esa concentración de personas explica la magnitud del número de víctimas registradas por el DSNS.

Las labores de búsqueda y remoción de escombros continúan en la zona, y el Servicio Estatal de Emergencias mantiene la inspección del lugar hasta localizar a todas las víctimas. El avance de esta cifra será el principal indicador del alcance final de la tragedia en Zaporiyia.