Un ataque masivo con misiles y drones deja 8 muertos en Ucrania, incluyendo 6 en Kiev. Rusia golpea infraestructuras críticas mientras investiga incursiones cerca de Polonia.

Al menos ocho personas han perdido la vida en el territorio ucraniano como resultado de un ataque masivo lanzado por las fuerzas rusas contra la retaguardia del país. Los balances oficiales presentados por el Ministerio del Interior de Ucrania y la Fuer Aérea de Ucrania confirman el uso de cerca de un centenar de misiles junto con numerosos drones durante esta ofensiva aérea. La capital, Kiev, sufrió el mayor impacto con seis fallecimientos y al menos 15 heridos, mientras que otras dos víctimas mortales se registraron en la región de Leópolis en el oeste del país.

Destrucción de puentes y servicios en la capital ucraniana

Las autoridades ucranianas han confirmado que tres puentes que conectan las dos mitades de Kiev sobre el río Dniéper fueron alcanzados durante la madrugada, interrumpiendo el tránsito en la capital. Entre las víctimas mortales en la ciudad se encuentran tres trabajadores de la empresa municipal de canalización y suministro de agua corriente, cuyos empleados operaban en las infraestructuras afectadas. Los misiles y drones rusos también han causado desperfectos significativos en zonas residenciales de Dnipropetrovsk, Leópolis, Vínistisa, Sumi y Cherníguiv.

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Objetivos estratégicos y reclamos de Moscú

Según el parte del Ministerio del Interior de Ucrania, las infraestructuras energéticas del país fueron uno de los objetivos principales, como es habitual en este tipo de operaciones. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó que en el ataque del viernes se golpearon numerosas empresas del complejo militar-industrial ucraniano. Esta institución también afirmó haber destruido infraestructuras de almacenamiento de producción de misiles y drones, además de instalaciones logísticas que coinciden con los balances oficiales de daños presentados por Kiev.

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Respuestas regionales y contexto geopolítico

En el ámbito de las represalias, las autoridades ucranianas han amenazado con tomar medidas contra Rusia por los tres ataques consecutivos lanzados esta semana contra el puente de Crimea. Esta estructura, que une la península ocupada con el territorio continental ruso, fue una de las obras más ambiciosas del presidente Vladímir Putin durante sus 27 años en el poder y ha tenido que ser cerrada al tránsito debido a los graves daños sufridos. Los puentes sobre el río Dniéper en Kiev han sido atacados en repetidas ocasiones durante las últimas semanas, evidenciando la escalada en la guerra.

Defensa aérea y posibles incursiones en Polonia

El Ministerio de Defensa de Rusia también informó este viernes sobre el derribo de 310 drones ucranianos sobre doce regiones, la península de Crimea y los mares de Azov y Negro. Por otro lado, las autoridades polacas están investigando dos posibles incursiones de objetos no identificados en el espacio aéreo del país, ocurridas durante la masiva ofensiva rusa. Estas investigaciones se han intensificado tras localizar un objeto caído en el este de Polonia, específicamente en la localidad de Lipowiec, en la región de Lublin.