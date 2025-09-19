Ataque sicarial cerca de foro político en Bucaramanga: Investigaciones en curso

Un empresario fue víctima de un ataque sicarial en Bucaramanga, cerca de un foro político del Centro Democrático. Las autoridades investigan si hubo conexión con el evento o se trató de una confusión.

Mientras se celebraba un foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático , con la presencia de figuras como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, la Policía de Bucaramanga respondió a una alerta sobre un posible acto sicarial en las cercanías del evento. En el encuentro, además, se rindió homenaje al asesinado precandidato presidencial del mismo partido, Miguel Uribe Turbay.

Las autoridades competentes se encuentran en la fase de investigación, intentando determinar si la víctima fue confundida con alguno de los asistentes al foro político. La víctima, que recibió tres impactos de bala, fue atacada por dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta marca Pulsar de color negro, cuyas placas corresponden a AKF19F. Tras ser auxiliada por miembros de la comunidad, la persona herida fue trasladada a un centro médico asistencial, donde está recibiendo la atención necesaria para su recuperación. El diario EL TIEMPO llevó a cabo una investigación exhaustiva, logrando establecer que en la camioneta Nissan X-Trail T32 de color gris, con matrícula DUN751, se encontraba un empresario con actividad comercial tanto en Bello, Antioquia, como en Bucaramanga. El periódico tuvo acceso al informe policial, el cual revela que el vehículo está registrado a nombre de Actsis Actualizaciones de Sistema Ltda, una empresa con sede en la capital santandereana. Dicha empresa, dedicada al desarrollo de sistemas informáticos, tiene como representante legal a un ingeniero. Las autoridades de Bucaramanga han declarado que, preliminarmente, consideran que el incidente es ajeno al evento político de los precandidatos. EL TIEMPO contactó al representante legal de Actsis Actualizaciones de Sistema Ltda, propietaria del vehículo, quien afirmó que el conductor de la camioneta era su yerno. El empresario declaró a EL TIEMPO: 'No tiene ninguna relación con el evento político que se estaba llevando a cabo. Mi yerno salía de la oficina, ubicada a cuatro cuadras del lugar donde se celebraba el foro de precandidatos'. Agregó, además, que ni su empresa ni su familia han sido objeto de amenazas: 'Mi yerno es una persona muy tranquila y creemos que se trató de un error o una confusión. Actualmente, se encuentra en la clínica y el parte médico es optimista. Las autoridades competentes determinarán los hechos'. La investigación sigue su curso para esclarecer las circunstancias exactas del incidente y determinar si existió alguna conexión entre el ataque y el evento político. La investigación busca determinar si la víctima fue un objetivo premeditado o si se trató de una lamentable confusión. El análisis de las evidencias y la colaboración de la comunidad serán cruciales para esclarecer este delicado asunto. La pronta acción de las autoridades y la atención médica brindada a la víctima son pasos importantes en la búsqueda de la justicia y el esclarecimiento de los hechos. Se espera que las investigaciones continúen para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Ataque Sicarial Bucaramanga Centro Democrático Foro Político Investigación

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Disidentes de las Farc atacan camioneta: los pasajeros eran del ElnEl ataque se registró en Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela.

Leer más »

Camerino roto en Bucaramanga: Leonel Álvarez explotó tras acusacionesCamerino roto en Bucaramanga: Leonel Álvarez explotó tras acusaciones

Leer más »

Bucaramanga en alerta máxima: Alcalde advierte presencia de grupos armadosLas autoridades anunciaron que se reforzarán los operativos de control en el área metropolitana de Bucaramanga.

Leer más »

Sicariato en Bucaramanga: conductor de una camioneta fue baleado en la carrera 27Esto es lo que se conoce de un ataque a bala en Bucaramanga

Leer más »

Atentado sicarial en Bucaramanga cerca de foro con precandidatos del Centro DemocráticoBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Leer más »

Ataque Sicarial en Bucaramanga: Hombre Baleado Cerca de Foro PolíticoUn hombre fue gravemente herido por disparos en Bucaramanga, cerca de un evento político. Las autoridades investigan y han activado el 'Plan Candado'.

Leer más »