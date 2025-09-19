Ataque Sicarial en Bucaramanga: Hombre Baleado Cerca de Foro Político

Un hombre fue gravemente herido por disparos en Bucaramanga, cerca de un evento político. Las autoridades investigan y han activado el 'Plan Candado'.

Se revelan detalles del ataque sicarial perpetrado alrededor de la 1:00 p.m. de este viernes 19 de septiembre en la carrera 27 con calle 45, en el barrio Sotomayor de Bucaramanga , donde un hombre sufrió heridas de gravedad por disparos. Según información proporcionada por la Policía Nacional, los sicarios se desplazaban en una motocicleta marca Pulsar de color negro con placa AKF-19F, y vestían ropas oscuras.

Se presume que los agresores dispararon contra un ciudadano que se movilizaba en una camioneta Nissan, con matrícula DUN-751, para luego darse a la fuga por la calle 45. Testimonios de personas presentes en el lugar indican que en el vehículo se encontraban un hombre y una mujer. El conductor de la camioneta recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el tórax, y fue trasladado de urgencia a la clínica San Luis de Bucaramanga, donde se sometió a una intervención quirúrgica. El incidente tuvo lugar a escasas cuadras de un establecimiento donde se estaba desarrollando un foro político con la participación de precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Las autoridades presentes en el foro, encargadas de la seguridad del evento, acudieron al lugar del ataque tan pronto como se les informó. No obstante, la Policía ha confirmado que este acto de violencia no guarda relación alguna con el foro ni con la presencia de los precandidatos. El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, declaró: “Hemos estado trabajando con la información obtenida de las cámaras de seguridad; ya se conoce la placa de la motocicleta y se han establecido controles en Bucaramanga. La víctima se encontraba estable al momento de entrar a cirugía”.\El atentado ocurrió frente a varios establecimientos comerciales reconocidos, lo que llevó a un despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad en la zona. La Policía mantiene una fuerte presencia en el área, mientras continúan las investigaciones con el objetivo de identificar y capturar a los responsables. Se ha activado el Plan Candado, una estrategia de seguridad que implica el cierre de vías y la intensificación de los operativos policiales en la ciudad, con el fin de facilitar la búsqueda y captura de los perpetradores. Este plan busca evitar que los criminales puedan escapar y asegurar que sean sometidos a la justicia. La investigación se centra en el análisis de las pruebas recolectadas en el lugar del ataque, incluyendo el testimonio de testigos, el análisis de las cámaras de seguridad y la búsqueda de posibles pistas que puedan conducir a la identificación de los sicarios. Las autoridades están comprometidas en esclarecer los motivos detrás del ataque y en llevar ante la ley a los responsables de este acto de violencia. Además, se está evaluando la posibilidad de reforzar las medidas de seguridad en áreas vulnerables de la ciudad, con el objetivo de prevenir futuros incidentes de este tipo y proteger a la población. El caso ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes demandan una mayor seguridad y una pronta resolución del caso.\La rápida respuesta de las autoridades y la implementación del Plan Candado son medidas que buscan tranquilizar a la ciudadanía y demostrar el compromiso del gobierno local con la seguridad pública. La colaboración de la comunidad, mediante la entrega de información relevante, es fundamental para el éxito de la investigación. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda contribuir a la captura de los criminales. El ataque sicarial en Bucaramanga ha puesto de manifiesto la persistencia de la violencia en la ciudad y la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad. Las autoridades están enfocadas en combatir el crimen organizado y garantizar la tranquilidad de la población. Se espera que en las próximas horas se puedan obtener avances significativos en la investigación y que los responsables sean puestos a disposición de la justicia. La situación actual requiere un trabajo coordinado entre las diferentes instituciones y la participación activa de la ciudadanía para lograr una mejora sustancial en la seguridad de Bucaramanga





