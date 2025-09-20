Ataque sicarial en Bucaramanga: Investigaciones en curso tras el evento político del Centro Democrático

La Policía investiga un ataque sicarial ocurrido en Bucaramanga durante un foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático. La víctima, un empresario, fue atacada cerca del evento, y las autoridades buscan determinar si se trata de una confusión o un acto dirigido.

Durante un foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático en Bucaramanga , al que asistieron figuras como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, la Policía recibió una alerta sobre un presunto acto sicarial perpetrado en las inmediaciones del evento. El encuentro también rindió homenaje al fallecido precandidato presidencial del mismo partido, Miguel Uribe Turbay.

Las autoridades están investigando para determinar si la víctima fue confundida con alguno de los asistentes al foro político. La víctima fue atacada con tres disparos efectuados por dos sicarios que se transportaban en una motocicleta Pulsar negra, con placas AKF19F. Tras recibir asistencia de la comunidad, la persona herida fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. El diario EL TIEMPO realizó una investigación que reveló que en una camioneta Nissan X-Trail T32 gris, con placas DUN751, se encontraba un empresario con actividad comercial en Bello (Antioquia) y Bucaramanga. Este medio de comunicación tuvo acceso al informe policial que indica que la camioneta está registrada a nombre de Actsis Actualizaciones de Sistema Ltda, una empresa de la capital de Santander. Según los documentos, el representante legal de la firma, dedicada al desarrollo de sistemas informáticos, es un ingeniero. Las autoridades de Bucaramanga han manifestado que consideran el incidente como un hecho aislado al evento político. EL TIEMPO contactó al representante legal de Actsis Actualizaciones de Sistema Ltda, propietaria de la camioneta, quien declaró que el conductor del vehículo era su yerno. 'No tiene ninguna relación con el evento político que se estaba llevando a cabo. Mi yerno salía de la oficina, ubicada a cuatro cuadras del lugar donde se realizaba el foro de precandidatos', explicó el empresario a EL TIEMPO. (Aquí se pueden consultar todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) El empresario añadió que ni su empresa ni su familia han recibido amenazas de ningún tipo: 'Mi yerno es una persona muy tranquila y creemos que se trató de un error o una confusión. Actualmente está en la clínica y su estado de salud es favorable. Las autoridades determinarán lo sucedido'. UNIDAD INVESTIGATIVA u.investigativa@eltiempo.com @UinvestigativaET Síganos ahora en Facebook. El evento político atrajo la atención de muchos ciudadanos y medios de comunicación, generando diversas reacciones. Las autoridades competentes han iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer los detalles del incidente y determinar las posibles motivaciones detrás del mismo. La comunidad local ha expresado su preocupación por la seguridad y ha solicitado a las autoridades que se tomen medidas para garantizar la protección de los ciudadanos y prevenir futuros actos de violencia. Se espera que la investigación revele información crucial sobre los responsables del ataque y permita a las autoridades tomar las medidas legales necesarias para hacer justicia. La investigación podría arrojar luz sobre las posibles conexiones entre el ataque y el contexto político, lo que podría ayudar a prevenir futuros incidentes. La atención mediática y pública sobre el tema ha generado debates sobre la seguridad y la necesidad de proteger a los ciudadanos de actos violentos





