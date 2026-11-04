Ataque sicarial en Estación Villa deja tres muertos y patrullero fallecido

Un violento ataque en el Centro de Medellín dejó dos hombres asesinados, tres lesionados y la muerte de un patrullero de 27 años. El alcalde Federico Gutiérrez prometió justicia.

Una violenta incursión armada sacudió el barrio Estación Villa en el Centro de Medellín, generando un saldo trágico que incluye la muerte de un uniformado y dos civiles. Las versiones extraoficiales reportan hasta el momento dos hombres asesinados, tres personas lesionadas por arma de fuego y el fallecimiento de un patrullero de 27 años durante la reacción policial.

Balance preliminar de víctimas fatales

Los primeros datos no oficiales señalan que el ataque dejó un total de tres muertos en la escena del crimen. Además de los dos hombres cuyos nombres están pendientes de identificación oficial, se confirma la pérdida de vida del elemento de la fuerza pública. La cifra exacta de heridos podría variar a medida que las autoridades verifiquen la información en los centros asistenciales.

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El patrullero fue alcanzado por un disparo durante los enfrentamientos y, pese a ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, sucumbió debido a la gravedad de sus heridas. Otros relatos indican que el cuerpo sin vida de otro hombre también fue hallado en el lugar, consolidando la hipótesis inicial de tres fatalidades.

Posibles causas y movilización criminal

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que los hechos ocurridos en la madrugada responden presumiblemente a un enfrentamiento entre estructuras criminales que disputan el control de una zona específica. Esta afirmación constituye una hipótesis inicial que las investigaciones deben confirmar para establecer los motivos exactos del ataque.

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Gutiérrez afirmó que desde la madrugada mantuvo contacto directo con el comandante de la Policía Metropolitana para coordinar la respuesta ante la violencia. El mandatario rechazó rotundamente la muerte del uniformado y expresó su solidaridad con la Policía Nacional y con la familia del agente caído en cumplimiento del deber.

Operativo candado y búsqueda de responsables

Tras el incidente, se activó un plan candado diseñado para cerrar las rutas de salida y facilitar la ubicación de los presuntos autores. Este operativo se extendió durante toda la madrugada y ya ha resultado en la incautación de motos y otros elementos relacionados con la comisión del delito en el Valle de Aburrá.

Las autoridades policiales advirtieron que cualquier intento de atacar a los agentes será respondido con firmeza para garantizar la seguridad ciudadana. Se espera que en las próximas horas se esclarezcan nuevos detalles sobre posibles capturas, la identidad de las víctimas y la estructura criminal detrás de los disparos.