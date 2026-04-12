Ataque sicarial en Ibagué: Asesinan a hombre en zapatería y aumenta la preocupación por la seguridad

Un ataque sicarial en Ibagué cobró la vida de Carlos Andrés Naranjo, de 44 años, al interior de una zapatería, generando alarma en la comunidad y evidenciando un aumento en la tasa de homicidios en la ciudad. Las autoridades investigan el crimen y buscan a los responsables.

Un ataque sicarial sacudió el centro de Ibagué en la tarde del sábado 11 de abril. La víctima, identificada como Carlos Andrés Naranjo, de 44 años, fue asesinada a manos de un sicario al interior de una zapatería. El teniente coronel Carlos Sánchez Valbuena, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué , informó que el ataque ocurrió aproximadamente a las 3:50 de la tarde.

Según las investigaciones preliminares, hombres armados llegaron al establecimiento comercial Calzado Julieth, situado en la carrera Cuarta con calle 16. El agresor entró directamente al segundo piso del local, donde se encontraba la víctima, la reconoció y le disparó, causándole heridas de gravedad. Posteriormente, el delincuente escapó del lugar, utilizando una motocicleta que lo esperaba en las inmediaciones. La Policía Nacional, inmediatamente después del violento crimen, desplegó un plan candado en toda la ciudad con el objetivo de capturar a los responsables y asegurar cualquier evidencia material que pudiera ayudar a esclarecer el asesinato de Carlos Andrés Naranjo. A pesar de los esfuerzos policiales, los sicarios aún no han sido aprehendidos. El teniente coronel Valbuena destacó que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Federico Lleras Acosta, donde, lamentablemente, falleció a causa de las heridas. Las autoridades han solicitado la colaboración de la comunidad, instando a cualquier persona que posea información relevante a comunicarse a la línea de emergencia 123. Se espera que cualquier detalle pueda ser crucial para avanzar en la investigación y llevar a los culpables ante la justicia.\Este trágico suceso ocurre en un contexto preocupante de aumento de la violencia en la ciudad. Un día antes del asesinato, el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, reveló datos alarmantes sobre el incremento de homicidios en lo que va del año. Las cifras indican un aumento del 21% en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de 19 a 23 homicidios. Este aumento significativo en la tasa de homicidios en Ibagué en 2026, refleja una tendencia preocupante que requiere una respuesta coordinada y enérgica por parte de las autoridades locales y nacionales. El asesinato de Carlos Andrés Naranjo eleva el número total de personas asesinadas en la capital del Tolima a 24 en lo que va del presente año. La comunidad se encuentra consternada ante esta escalada de violencia y exige respuestas y medidas efectivas para garantizar la seguridad ciudadana. La situación pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de seguridad, mejorar la capacidad de respuesta de la policía y abordar las causas subyacentes de la delincuencia.\La investigación del crimen está en curso, con la policía trabajando intensamente para identificar a los responsables y determinar los motivos detrás del asesinato. Se están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del suceso, se están entrevistando a testigos y se están analizando todas las pruebas disponibles. La colaboración ciudadana es crucial para el éxito de la investigación, y las autoridades han reiterado su llamado a la comunidad para que aporte cualquier información relevante que pueda ayudar a resolver el caso. La creciente preocupación por la seguridad en Ibagué requiere una acción conjunta de las autoridades, la comunidad y los diferentes actores sociales para mitigar la violencia y restaurar la tranquilidad en la ciudad. Se espera que las investigaciones arrojen luz sobre las circunstancias del asesinato y permitan identificar a los responsables, para que se les haga justicia. La ciudad espera ansiosamente resultados concretos que ofrezcan consuelo a la familia de la víctima y sirvan como un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada. El incidente también resalta la necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de seguridad existentes y la implementación de nuevas estrategias que permitan prevenir futuros actos de violencia y proteger la vida de los ciudadanos





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ibagué Asesinato Sicariato Violencia Seguridad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sicarios en moto asesinan a joven en Polonuevo, AtlánticoUn joven de 23 años fue asesinado a tiros en Polonuevo, Atlántico, marcando el tercer homicidio en la población en los últimos doce días. Dos sicarios en motocicleta perpetraron el ataque. Las autoridades investigan los móviles y buscan a los responsables.

Read more »

Asesinan a joven en polideportivo de Los Cedros: a un hermano lo mataron en eneroSegún las autoridades, el hermano de la víctima era un presunto integrante de 'Los Costeños'.

Read more »

Asesinan a tiros a un joven en las bancas del polideportivo de Los CedrosEL HERALDO conoció que uno de los hermanos del hoy occiso también había sido asesinado el 5 de enero del vigente año en el mismo barrio.

Read more »

Investigan asesinato de un hombre tras ataque armado en SantanderUn hombre fue asesinado a tiros en Puerto Wilches, Santander. Vea lo que se conoce.

Read more »

Extranjero pagará 40 años de cárcel por asesinar al vigilante de un colegio en IbaguéMaratón de radio

Read more »

Indignación por ataque al vehículo de un jugador del Atlético BucaramangaLos hechos se presentaron a la salida del estadio Américo Montanini, cuando el jugador salía del entrenamiento, previo al partido del Atlético Bucaramanga y Boyacá Chicó.

Read more »