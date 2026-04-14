Ataque Sicarial en Usaquén: Comerciante de Carne, Objetivo de Violento Asesinato

Un comerciante de carne fue víctima de un ataque sicarial en Usaquén, Bogotá. El incidente quedó registrado en video y las autoridades investigan los motivos y responsables.

El lunes 13 de abril, a las 6:10 de la tarde, el barrio Usaquén , al norte de la ciudad, fue escenario de un violento ataque sicarial , a escasa distancia de la iglesia del barrio Barrancas. Un video captado por cámaras de seguridad revela el momento preciso en que tres individuos armados perpetraron el ataque contra un comerciante que descendía de una camioneta Toyota Fortuner, de color verde oscuro mica y con matrícula CYL060. Las imágenes muestran cómo, apenas la víctima sale del vehículo blindado, un sicario le dispara directamente, mientras dos agresores adicionales emergen para participar en el ataque. Uno de ellos, identificado por llevar una camisa roja, se encontraba en un local cercano, mientras que el otro vestía una chaqueta negra. Las autoridades y los investigadores están trabajando arduamente en la identificación y captura de los responsables, y para esclarecer los motivos detrás de este acto de violencia. Se están analizando minuciosamente las imágenes de las cámaras de seguridad para obtener información relevante sobre los agresores y la planificación del ataque.

La víctima identificada como Yahir Ruiz Rojas, quien adquirió el vehículo el 27 de diciembre de 2025, es un comerciante de carne con ingresos significativos, estimándose en aproximadamente mil millones de pesos. Documentos en posesión de las autoridades indican que Ruiz Rojas es el propietario del establecimiento comercial Carnes Frigomontreal, ubicado en el barrio Orquídeas. Aunque en una primera instancia allegados negaron que la víctima hubiera recibido amenazas previas, las autoridades están investigando la razón por la que estaba armado y por qué había adquirido una camioneta blindada. Un investigador señaló que la captura de uno de los sicarios es la clave principal para determinar quién orquestó el ataque, descartando la hipótesis de un simple intento de robo. Asimismo, se reveló que el comerciante no presentaba antecedentes penales, solo anotaciones por lesiones personales y violencia intrafamiliar. La investigación se centra también en identificar a los cómplices del ataque, ya que los videos muestran la participación de al menos otras dos personas.

Las autoridades están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el área para identificar a otros implicados en el ataque y reconstruir la ruta de escape de los agresores. Se presume que esperaban a los sicarios en motocicletas cerca de la iglesia del barrio, en una zona con tráfico denso, facilitando así su huida tras cometer el crimen. La investigación está en curso y se espera que se obtengan avances significativos en las próximas horas. La Unidad Investigativa de EL TIEMPO está siguiendo de cerca el caso y proporcionando actualizaciones a medida que se desarrolla la investigación. La información obtenida de los videos y el testimonio de testigos serán cruciales para determinar las circunstancias exactas del ataque, así como para identificar y detener a todos los involucrados en este acto de violencia





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