Ataque terrorista en Cantón Militar Bolívar deja 3 muertos y 16 heridos

Un ataque con drones cargados de explosivos contra instalaciones militares en Santa Rosa del Sur, Bolívar, dejó 3 soldados muertos y 16 heridos graves. El gobierno condena el hecho y anuncia una investigación profunda para capturar a los responsables.

Tres uniformados fallecieron y dieciséis resultaron heridos de gravedad tras un ataque terrorista perpetrado con aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar. Esta acción criminal afectó a un total de treinta y un integrantes de la unidad militar, quienes fueron remitidos a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica inmediata. El incidente ocurrió en el municipio de Santa Rosa del Sur, ubicado en el departamento de Bolívar, Colombia, representando un acto de barbarie que ha conmocionado a la nación.

Detalles del ataque y respuesta inmediata

El ataque se ejecutó con drones cargados de explosivos, una metodología que evidencia la sofisticación y el carácter cobarde de esta agresión contra nuestros soldados en Santa Rosa del Sur, Bolívar. LaDefensa Nacional condenó con absoluta contundencia este acto de sevicia terrorista, destacando que la violencia desmedida de estos criminales, que acabó con la vida de militares y dejó a otros heridos, constituye una atrocidad que indigna y merece el rechazo de toda Colombia. El Ministro de Defensa, Luis Fernando Mora, señaló que la violencia contra los uniformados constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

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La autoridad militar indicó que el ataque terrorista sería una represalia directa por la captura de alias 'Carrito', cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó, responsable de las finanzas ilegales y del flujo de recursos del Bloque Nororiental de la guerrilla. Este contexto sugiere que el incidente no es un evento aislado, sino parte de una estrategia escalonada por parte de grupos armados ilegales que buscan imponer miedo y violencia en territorios específicos. Las autoridades han reforzado la seguridad en la zona mientras se realiza el conteo exacto de daños y la identificación de los victimarios.

Posiciones de las partes y análisis de actores

Según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, publicada en enero de este año, en la zona donde fue cometido el ataque operan el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC que luchan por el control territorial. Estas organizaciones compiten por dominar corredores estratégicos y rentas de la minería, lo que genera un contexto de conflicto complejo y prolongado en la región. La presencia de múltiples grupos armados en Santa Rosa del Sur convierte al área en un punto crítico de tensión y violencia estructural.

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El Ministro Mora afirmó que esta agresión contra los soldados no será tolerada y anunció que desplegarán todas las capacidades institucionales para identificar, ubicar y capturar a los responsables de esta atrocidad, llevándolos ante la justicia. La posición del Gobierno es clara: no habrá tregua en la búsqueda de quienes atentan contra la vida de nuestros soldados y la seguridad de los colombianos. Esta firmeza busca disuadir futuras acciones terroristas y garantizar que la impunidad no sea un factor determinante en la resolución de conflictos armados internos.

Las autoridades locales también señalaron que el atentado ocurrió mientras las autoridades adelantaban un consejo de seguridad en la Alcaldía, convocado tras el asesinato de tres personas el día anterior. Esta coincidencia temporal sugiere que la zona se encuentra en un estado de alerta máxima y que los grupos armados ilegales utilizan tácticas de distracción y desestabilización. La respuesta coordinada entre la alcaldía y las fuerzas militares es crucial para mantener el orden y proteger a la ciudadanía en medio de esta escalada de violencia.

Impacto real y próximos pasos estratégicos

La violencia en el sur del departamento de Bolívar, donde las confrontaciones entre los grupos armados disputan el control territorial, ha generado graves afectaciones a la población civil. Entre mayo y septiembre de 2026, tuvimos conocimiento de 22 emergencias humanitarias asociadas a confinamientos y desplazamientos forzados masivos, que afectaron al menos a 11.135 personas de 4.939 familias en municipios del sur de Bolívar. Estos datos reflejan el costo humano devastador que estas disputas de poder tienen sobre las comunidades más vulnerables.

Las consecuencias incluyen minas antipersonal, restricciones a la movilidad y al abastecimiento de alimentos y medicamentos, así como interrupciones de actividades educativas. Para enfrentar esta situación, el Gobierno ha ordenado intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia. Estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad y estabilidad regional.

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En la madrugada, también fue perpetrado un atentado con explosivos contra un peaje en la carretera que conecta a las ciudades de Cali y Popayán, en el suroeste de Colombia, ataque que no dejó muertos ni heridos y causó daños materiales leves. De acuerdo con la información preliminar, el hecho habría sido ejecutado mediante drones acondicionados con explosivos, similar al ataque en Bolívar. El tránsito por este corredor vial permanece habilitado y la situación es de normalidad, aunque tropas del Ejército mantienen presencia en el sector para desarrollar labores de seguridad y control.

La persistencia de estos ataques con drones en diferentes regiones del país indica una adaptación táctica por parte de los grupos ilegales. Las autoridades mantienen una vigilancia constante y están coordinando recursos para garantizar la movilidad y proteger a los habitantes. La recuperación del control territorial en zonas como Santa Rosa del Sur y los corredores vía Cali-Popayán es prioritaria para restaurar la normalidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.