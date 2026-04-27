Ataque Terrorista en Jamundí: Disidencias Incendian Camión con Pollos Vivos

Un camión que transportaba aves de corral fue quemado por disidencias de las FARC en la vía Villa Paz - Timba, en Jamundí, Valle del Cauca. La gobernadora Dilian Francisca Toro denuncia un aumento de la violencia relacionado con el cese al fuego y acusa a los grupos armados de fortalecerse gracias al narcotráfico y la minería ilegal.

Un acto de brutalidad ha conmocionado a la región del suroccidente colombiano, específicamente en la vía que conecta Villa Paz con Timba, en el municipio de Jamundí , Valle del Cauca.

Un camión que transportaba pollos vivos fue incendiado por hombres armados pertenecientes a las disidencias de las FARC, dejando una escena desoladora y generando una profunda indignación en la comunidad. El incidente, que ha sido calificado como un ataque terrorista, se suma a una preocupante escalada de violencia que azota la zona, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes y obstaculizando los esfuerzos por la consolidación de la paz.

Las autoridades han identificado grafitis con la sigla FARC en el lugar de los hechos, confirmando la autoría del grupo armado ilegal. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha expresado su consternación ante este acto cruel, lamentando la pérdida de vidas inocentes y la destrucción de sueños y familias que no tienen ninguna relación con el conflicto armado.

La gobernadora ha sido enfática en señalar que estos actos de violencia son perpetrados por delincuentes que se benefician del narcotráfico y la minería ilegal, actividades ilícitas que financian sus operaciones y les permiten mantener el control territorial. La gobernadora Toro ha vinculado directamente este aumento de la violencia con el cese al fuego decretado en el marco de la política de paz total.

Según sus declaraciones, las disidencias aprovecharon este período para fortalecerse, expandir sus actividades criminales y consolidar su presencia en la región. Durante el cese al fuego, estos grupos armados construyeron carreteras ilegales, establecieron estaciones de gasolina clandestinas y aumentaron significativamente los cultivos de coca y la minería ilegal, generando un círculo vicioso de violencia y corrupción.

La gobernadora ha calificado la paz total como un fracaso, argumentando que no logró los resultados esperados y, en cambio, permitió que los grupos armados se reorganicen y se fortalezcan. En 2025, el Valle del Cauca registró 61 actos terroristas, siete de ellos en Cali, mientras que en lo que va de 2026 se han frustrado cuatro atentados contra la capital vallecaucana, siendo el más reciente el ocurrido el 24 de abril.

La violencia, según Toro, no se limita al Valle del Cauca, sino que también afecta al departamento del Cauca, debido a la presencia de cultivos de coca en el norte del Cauca y en el sur del Valle. Ante esta situación crítica, la gobernadora ha anunciado una intervención integral coordinada con el Ministerio de Defensa, que incluye la sustitución de cultivos ilícitos, operaciones contra la minería ilegal en el Naya y la creación de una unidad de inteligencia dedicada exclusivamente a la persecución de los cabecillas de las disidencias, como Jaime Martínez, considerado responsable de gran parte de la violencia en la región.

Para reforzar la seguridad en la región, se espera la llegada de más pelotones al Valle del Cauca y al Cauca, como parte de la operación ‘Escudo del Norte’. Además, se invertirán recursos en tecnología antidrones, drones y horas de vuelo financiadas por el departamento. La gobernadora Toro ha reconocido que uno de los principales desafíos es la superioridad tecnológica de los grupos armados, quienes disponen de mayores recursos económicos gracias al narcotráfico y la minería ilegal.

Esta situación les permite adquirir tecnología de punta para evadir el control de las autoridades y perpetrar sus ataques. Una comisión de nivel central de la Fiscalía se trasladará a las regiones afectadas para investigar los atentados y llevar a los responsables ante la justicia. La gobernadora ha reiterado su compromiso con la defensa de la seguridad y la integridad de los ciudadanos, y ha instado a la comunidad a colaborar con las autoridades en la lucha contra la criminalidad.

El incidente del camión con pollos vivos es un claro ejemplo de la crueldad y la barbarie que aún persisten en Colombia, y subraya la necesidad de redoblar los esfuerzos para lograr una paz duradera y construir un futuro mejor para todos los colombianos. La situación exige una respuesta contundente y coordinada por parte del Estado, que combine la fuerza pública con políticas sociales y económicas que aborden las causas estructurales de la violencia y promuevan el desarrollo sostenible de las regiones afectadas





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