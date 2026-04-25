Ataque Terrorista Sacude Palmira y Cali: Busetas Escolares Utilizadas como Carro Bomba

Dos atentados terroristas, perpetrados con busetas escolares cargadas con explosivos, han generado alarma en el Valle del Cauca. El primero ocurrió en Cali contra el Batallón Pichincha, y el segundo en Palmira, cerca del Batallón Agustín Codazzi. Afortunadamente, no se reportaron heridos en Palmira, pero sí daños materiales.

Un nuevo y preocupante ataque terrorista sacudió la región del Valle del Cauca este viernes 24 de abril, específicamente en las cercanías del Batallón de Ingenieros N° 3 Agustín Codazzi, situado en el municipio de Palmira , a lo largo de la Vía a Pradera.

El incidente, que tuvo lugar aproximadamente a las 9:05 de la noche, ha generado una ola de consternación y reforzado las alertas de seguridad en la zona. Las investigaciones preliminares indican que el atentado fue perpetrado utilizando una buseta de transporte escolar, cargada con tres cilindros explosivos.

Esta táctica, lamentablemente, no es nueva, ya que se asemeja al ataque ocurrido horas antes en Cali, donde una buseta escolar, con placas registradas en Puerto Tejada, fue utilizada para atacar la sede del Batallón Pichincha, ubicado al sur de la ciudad. En este último caso, la buseta transportaba cinco artefactos explosivos, también del tipo cilindro.

La recurrencia de esta modalidad plantea serias interrogantes sobre la planificación y ejecución de estos actos terroristas, así como la capacidad de los grupos armados ilegales para obtener y acondicionar vehículos de transporte público con fines destructivos. Las autoridades han intensificado las labores de inteligencia y control en toda la región, con el objetivo de prevenir nuevos ataques y capturar a los responsables de estos hechos.

La coordinación entre las fuerzas militares, la policía y las autoridades locales es fundamental para garantizar la seguridad de la población civil y proteger la infraestructura estratégica. La utilización de explosivos en áreas urbanas representa una grave amenaza para la vida e integridad de los ciudadanos, y exige una respuesta contundente y eficaz por parte del Estado. La explosión en Palmira, dirigida contra el Batallón Agustín Codazzi, afortunadamente no ha dejado víctimas personales hasta el momento.

Sin embargo, sí se han reportado daños materiales, incluyendo afectaciones a motocicletas que transitaban por la zona al momento de la detonación. La fuerza de la explosión fue considerable, generando pánico entre los residentes y comerciantes cercanos. Una cámara de seguridad instalada en un restaurante próximo al batallón logró captar el instante de la explosión y las reacciones de las personas, evidenciando el temor y la angustia que causó el ataque.

Las imágenes, que han sido ampliamente difundidas por los medios de comunicación, muestran a personas corriendo y buscando refugio, así como el impacto de la onda expansiva en los alrededores. Las autoridades han solicitado a la población mantener la calma y colaborar con las investigaciones, proporcionando cualquier información que pueda ser relevante para identificar a los responsables del atentado.

Se ha establecido un perímetro de seguridad alrededor de la zona afectada, y se están realizando labores de limpieza y evaluación de daños. La prioridad en este momento es garantizar la seguridad de los habitantes de Palmira y restablecer la normalidad en la ciudad. La investigación se centra en determinar el origen de los explosivos, la identidad de los autores materiales e intelectuales del ataque, y los posibles vínculos con otros grupos armados ilegales.

Este doble atentado, perpetrado en un lapso de tiempo relativamente corto, representa un escalamiento de la violencia en el Valle del Cauca y un desafío para la seguridad nacional. La utilización de busetas escolares como vehículos para transportar explosivos es particularmente preocupante, ya que demuestra una total falta de escrúpulos por parte de los terroristas y un desprecio por la vida de los niños y jóvenes que utilizan este medio de transporte.

Las autoridades han condenado enérgicamente estos actos y han reafirmado su compromiso de combatir el terrorismo con todos los medios a su alcance. Se han anunciado medidas adicionales para fortalecer la seguridad en las zonas más vulnerables, incluyendo el aumento de la presencia policial y militar, la instalación de cámaras de seguridad y el control de vehículos sospechosos.

Además, se están implementando programas de prevención y sensibilización para alertar a la población sobre los riesgos del terrorismo y fomentar la denuncia de actividades sospechosas. La colaboración ciudadana es fundamental para prevenir nuevos ataques y garantizar la seguridad de todos. El gobierno nacional ha ofrecido todo el apoyo necesario a las autoridades locales para enfrentar esta situación de crisis y restablecer el orden público.

Se espera que en los próximos días se anuncien nuevas medidas para fortalecer la seguridad en el Valle del Cauca y en otras regiones del país afectadas por la violencia. La lucha contra el terrorismo es una tarea compleja y requiere de un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad





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