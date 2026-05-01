Ataques a Estaciones de Servicio Amenazan el Abastecimiento de Combustible en Colombia

El vocero de Somos Más, David Jiménez, denuncia una escalada de ataques a estaciones de servicio en Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander, poniendo en riesgo el suministro de gasolina y ACPM y la seguridad de los trabajadores.

La situación de seguridad en Colombia , particularmente en los departamentos de Cauca , Valle del Cauca y Norte de Santander, se ha deteriorado significativamente en las últimas semanas, afectando directamente el suministro de combustibles esenciales para la población y la economía.

David Jiménez, portavoz de la asociación gremial Somos Más, expuso la gravedad de la crisis durante una entrevista en el programa 6AM W, detallando una serie de ataques coordinados contra estaciones de servicio de gasolina y ACPM (Automotor Propulsor de Combustibles Mejorados). Estos ataques, que Jiménez calificó como una escalada terrorista, no solo interrumpen el flujo de combustible, sino que también ponen en peligro la vida de los trabajadores del sector y generan un clima de incertidumbre y temor entre los empresarios.

La preocupación central radica en el impacto directo sobre la red de abastecimiento, vital para el funcionamiento del transporte, la industria y la vida cotidiana de los ciudadanos. El cierre de estaciones de servicio, una medida desesperada adoptada por algunos empresarios en Norte de Santander ante la amenaza constante, agrava aún más la situación, limitando el acceso a los combustibles y generando potenciales desabastecimientos en las regiones afectadas.

La extorsión, según lo denunciado por Jiménez, es un componente clave de esta problemática, lo que sugiere que los grupos armados ilegales buscan obtener beneficios económicos a través de la intimidación y la violencia. Esta situación exige una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades para proteger la infraestructura crítica y garantizar la seguridad de los trabajadores y la población en general.

La vulnerabilidad de las estaciones de servicio, consideradas la columna vertebral del abastecimiento de combustibles líquidos en Colombia, subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en estas instalaciones y de implementar medidas preventivas para evitar futuros ataques. La protección de los ‘isleros’, los trabajadores que atienden directamente al público en las estaciones de servicio, es una prioridad absoluta, ya que son quienes corren el mayor riesgo durante estos incidentes violentos.

El llamado de Jiménez a las autoridades nacionales y regionales es un reflejo de la urgencia de la situación y de la necesidad de una acción coordinada para salvaguardar la estructura del abastecimiento de combustibles en el país. La estabilidad del suministro de combustibles es fundamental para el desarrollo económico y social de Colombia, y su interrupción puede tener consecuencias devastadoras para diversos sectores de la economía.

La problemática de los ataques a las estaciones de servicio no se limita únicamente a la interrupción del suministro de combustibles. También tiene un impacto significativo en la confianza de los inversionistas y en la percepción de seguridad en el país. El cierre de estaciones de servicio, como medida de protección ante la amenaza constante, genera pérdidas económicas para los empresarios y reduce la disponibilidad de empleos en las regiones afectadas.

Además, la extorsión, como práctica común en estos ataques, desincentiva la inversión y fomenta la economía ilegal. La situación en Norte de Santander es particularmente preocupante, ya que los empresarios se ven obligados a tomar decisiones drásticas para proteger sus negocios y la vida de sus empleados. El cierre de estaciones de servicio en esta región puede generar un desabastecimiento generalizado de combustibles, afectando a la población local y a las actividades económicas.

Es crucial que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad en esta región y para evitar que la situación se agrave aún más. La colaboración entre las fuerzas de seguridad, las autoridades locales y los empresarios del sector es fundamental para implementar estrategias efectivas de prevención y protección. La inteligencia y la investigación son herramientas clave para identificar a los responsables de estos ataques y para desmantelar las estructuras criminales que los financian.

Además, es importante fortalecer la presencia policial y militar en las zonas más afectadas y aumentar la vigilancia en las estaciones de servicio. La protección de los ‘isleros’ debe ser una prioridad absoluta, y se deben implementar medidas para garantizar su seguridad durante su jornada laboral. Esto puede incluir la instalación de sistemas de seguridad, la capacitación en protocolos de emergencia y la coordinación con las fuerzas de seguridad para garantizar una respuesta rápida y efectiva en caso de ataque.

La respuesta a esta crisis debe ser integral y abordar tanto las causas inmediatas de los ataques como las condiciones estructurales que favorecen la violencia y la criminalidad en el país. Es fundamental fortalecer el estado de derecho, combatir la corrupción y promover el desarrollo económico y social en las regiones más afectadas.

La inversión en infraestructura, la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos son medidas clave para reducir la vulnerabilidad de la población y para generar oportunidades de vida digna. Además, es importante fortalecer la participación ciudadana y promover el diálogo entre los diferentes actores sociales para construir una cultura de paz y reconciliación.

La protección de la infraestructura crítica, como las estaciones de servicio, debe ser una prioridad nacional, y se deben asignar los recursos necesarios para garantizar su seguridad. Esto incluye la inversión en tecnología de vigilancia, la capacitación del personal de seguridad y la coordinación con las fuerzas de seguridad para garantizar una respuesta rápida y efectiva en caso de ataque. La colaboración internacional también puede ser útil para obtener apoyo técnico y financiero para fortalecer la seguridad en el país.

La situación actual exige una respuesta urgente y contundente por parte de las autoridades para proteger la infraestructura crítica, garantizar la seguridad de los trabajadores y la población en general, y salvaguardar la estructura del abastecimiento de combustibles en Colombia. El futuro económico y social del país depende en gran medida de la capacidad de superar esta crisis y de construir un futuro más seguro y próspero para todos los colombianos.

La inacción o la respuesta insuficiente solo agravarán la situación y pondrán en riesgo la estabilidad del país





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