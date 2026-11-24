Un ataque con drones contra la Fuerza Pública dejó siete heridos en tres departamentos colombianos. El ELN es el principal sospechoso en una ola de violencia que se repite en la región.

Un ataque con drones contra la Fuerza Pública dejó siete heridos en tres departamentos colombianos. El ELN es el principal sospechoso en una ola de violencia que se repite en la región.

Tres atentados coordinados en la región fronteriza

El lunes, tres ataques con drones contra la Fuerza Pública dejaron siete heridos en diferentes ubicaciones estratégicas. El primer incidente ocurrió a las 2:15 de la madrugada cuando explosivos lanzados desde drones cayeron sobre el Comando de Policía del barrio Tasajero, en Cúcuta, Norte de Santander. En este ataque resultaron heridos un menor de edad y dos mujeres.

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Más tarde en la mañana, otro ataque con drones golpeó la estación de Policía de Curumaní, en el Cesar. Habitantes del barrio El Paraíso, adyacente a la vía nacional, reportaron más de siete detonaciones fuertes. Las autoridades confirmaron que la patrullera sufrió lesiones leves y atendieron la emergencia en el lugar.

Simultáneamente, en Nariño, dos policías y un soldado del Ejército resultaron heridos en un ataque contra la subestación de Policía del corregimiento de El Remolino, municipio de Taminango. Las autoridades ofrecieron hasta 50 millones de pesos de recompensa por información sobre los responsables, presuntamente del ELN.

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Un contexto de violencia sostenida desde 2023

Entre todos sumaron cuatro hechos terroristas con drones en unas 48 horas. En la noche del sábado, hubo otro ataque contra un batallón del Ejército en La Jagua de Ibirico, Cesar. Esta escalada de violencia no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia alarmante documentada por la Fundación Ideas para la Paz.

Según el último informe de la Fundación Ideas para la Paz, en Colombia ha habido más de 700 ataques con drones desde 2023. De estos, más de 300 fueron en el año en curso, lo que representa un ataque cada 20 horas. El ritmo equivale a 8,2 ataques por semana, con un pico de 56 ataques registrados en agosto.

La distribución geográfica de la violencia es muy específica. El 71% de los hechos se concentra en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. La Fundación Ideas para la Paz atribuye el 72% de los atentados al Estado Mayor Central (EMC, disidencia de las Farc) y el 23% al ELN, sumando entre los dos el 95% del total.

Recurrencia histórica en el Cesar y Nariño

La zona de Curumaní ha sido blanco recurrente de esta modalidad terrorista. La noche del 7 de agosto, poco después de la posesión de Abelardo de la Espriella, un explosivo lanzado desde un dron golpeó la subestación de Policía del corregimiento de San Roque. En ese ataque murió el subintendente Argemiro Rodelo Canchila.

El 12 de noviembre, otro ataque con drones destruyó la estación de San Roque y dejó tres policías con heridas leves. Posteriormente, drones atacaron tanquetas del Ejército en ese mismo corregimiento, resultando un soldado herido. El ELN es el grupo armado que tiene presencia y controlaría la zona.

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El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha emitido 17 alertas entre 2025 y 2026 por el riesgo de drones con explosivos. La entidad advierte que estos ataques pueden ocurrir también en zonas urbanas, aumentando la vulnerabilidad de la población civil y las fuerzas de seguridad.

Desafíos tecnológicos y respuesta institucional

La dificultad para frenar estos ataques radica en la tecnología utilizada. Según el informe, los drones con fibra óptica transmiten por cable, por lo que los inhibidores electrónicos no pueden detectarlos ni neutralizarlos. Esta característica tecnológica otorga a los grupos armados una ventaja táctica significativa.

Para los grupos armados, los drones permiten vigilar sin enviar gente, formar operadores más rápido que combatientes y atacar a bajo costo sin exponer tropas. Esto ha atormentado a diferentes poblaciones en las regiones, creando un ciclo de violencia difícil de interrumpir con medios tradicionales.

El Ministerio de Defensa indica que en 2025 hubo cerca de 9.000 intentos de ataque y se inhibió alrededor del 96%. Sin embargo, el esfuerzo parece insuficiente, especialmente cuando el proyecto de Escudo Antidrones del gobierno anterior no despegó, dejando a la Fuerza Pública en una posición de desventaja tecnológica relativa.