El ataque con drones sobre una vivienda y una iglesia cristiana en Tibú dejó a siete heridos y la muerte de un líder comunitario y un menor, reafirmando la escalada de violencia entre disidencias del FARC y el ELN.

El Norte de Santander vuelve a tomarse un minuto de reflexión entre la presencia de las disidencias del Frente Amplio Revolucionario y el Ejército de Liberación Nacional.

La zona rural de Tibú, en la llanura del río Catatumbo, ha sufrido ya 17 meses de enfrentamientos que han profundizado la vulnerabilidad de la comunidad e invocado la alarm. La proximidad a la segunda vuelta presidencial no ha marcado la distancia, pues la lucha por el dominio de las economías ilícitas y por el control territorial se ha altibucado aun más en los últimos días.

La tragedia se desarrolló el jueves 18 de junio, cuando un líder comunitario y un menor de diez años perdieron la vida tras ataques que emplearon drones armados. La vivienda en la que descansaba el menor y una iglesia cristiana fueron las estructuras impactadas. La respuesta implica siete víctimas heridas, seis de ellas en la vivienda y una en la iglesia.

El consejero de paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, describió que entre las once de la mañana y las cinco de la tarde el Balancín, cercano a Tibú, se registró el asesinato de un líder comunal, los ataques con drones a la iglesia y a la familia, con cuatro adultos heridos, un joven de 17 años, una niña de dos años y la muerte de otro menor de diez años de edad. Las cifras del sector revelan que la Corporación Departamental de Defensores de Derechos Humanos identifica al menos 60 agresiones en los últimos 17 meses, las cuales involucran a las disidencias y al ELN.

Entre los incidentes más recientes, la familia que perdió a su hijo se ve obligada a exigir la exclusión de ambos grupos de su territorio. Las voces de los sobrevivientes, incluidas las de los afectados por la inyección en una droguería de Bogotá, retan la continuidad de la violencia y exigen reparaciones de los daños hasta la raíz en la comunidad.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, IndÉpaz, destaca que las investigaciones actuales sobre las circunstancias de la muerte del líder comunitario Israel Quintero Arévalo en la vereda P30 Bajo El Milagro siguen en marcha. Los investigadores sostienen que las agresiones recientes coinciden con un impulso hacia los frutos de la gobernabilidad y la paz en esta región.

En medio de este sismo, los habitantes de la zona siguen insistiendo en que el ELN y las disidencias respeten una vida libre de la violencia constante que ha llegado a comprometer la estabilidad y la dignidad de la región Administrativa de Tibú. La comunidad, las autoridades y la comunidad internacional observan y denuncian la escalada de violencia y reconfortan la urgencia de resolver las diferencias para ofrecer estabilidad a los que viven en la zona; la población exige una respuesta sólida explicada en una estrategia de seguridad y reconciliación en un país que aún está lejos del fin de su historia de conflicto armado





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