Ataques con drones en el Catatumbo: La amenaza que expone a civiles y militares en Tibú

Civiles en Tibú, Norte de Santander, protegen sus viviendas de bombas lanzadas por drones en una región donde los ataques aumentaron un 146 %. Análisis del impacto y la respuesta política.

La población civil del corregimiento de Versalles, ubicada en la zona rural de Tibú, Norte de Santander, enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes debido a los frecuentes ataques con drones cargados de explosivos. Los habitantes de esta región han llegado a una medida desesperada para tratar de evitar pérdidas humanas: han levantado costales blancos en sus techos y terrenos como una señal visual clara para solicitar a los grupos armados que respeten sus vidas y no lancen bombas contra sus viviendas.

Ataques letales en la zona rural de Tibú

El riesgo que corren las familias se hizo tangible el domingo 8 de noviembre, cuando un ataque se produjo a plena luz del día en el sector, causando angustia y daños materiales en varias casas. Esta violencia no es aislada; el martes 3 de noviembre, en la vereda La Llana, también dentro de la jurisdicción rural de Tibú, un soldado del Ejército Nacional resultó herido durante una operación de registro y control que adelantaban las tropas en la zona. Un video que circula en internet documenta el temor generalizado de los habitantes, quienes carecen de sistemas de defensa adecuados para protegerse de estas armas lanzadas desde aeronaves no tripuladas.

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Incremento alarmante de la amenaza aérea

Los ataques con este tipo de tecnología se han consolidado como una amenaza creciente tanto para las comunidades rurales como para la Fuerza Pública. Según las cifras oficiales presentadas por la Defensoría del Pueblo, la frecuencia de estas acciones con drones aumentó un 146 % durante el primer semestre de 2026. Este incremento estadístico refleja la escalada de la conflictividad en el Catatumbo, una región que está inmersa en una disputa territorial activa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para las comunidades locales, la confrontación armada se ha visto agravada por el uso de esta tecnología que multiplica el poder de fuego y reduce la capacidad de respuesta.

Polémica por el Escudo Antidrones

En medio de esta crisis de seguridad, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, ha cuestionado públicamente el proyecto Escudo Antidrones que había sido anunciado por el Gobierno de Gustavo Petro, con una inversión prevista de 6,2 billones de pesos. Mora afirmó que la iniciativa nunca llegó a convertirse en un proyecto viable, argumentando la ausencia de estudios completos, financiación garantizada y condiciones técnicas necesarias para su implementación. El funcionario describió la iniciativa como una campaña de relaciones públicas, señalando que detrás de las cámaras de televisión no existía más que turismo oficial, estudios de papel y falsas promesas.

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La estrategia, originalmente presentada por el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la entonces viceministra para la Estrategia y Planeación, Angélica Verbel, se anunciaba como una herramienta crucial para proteger a los militares y policías de los ataques aéreos. Sin embargo, Mora sostuvo que los viajes realizados por estos altos funcionarios a países como India, República Checa, Turquía y Catar, así como a ciudades como Londres, Washington y Nueva York, no produjeron resultados concretos. Según el ministro, el objetivo de estos desplazamientos era buscar tecnología para el sistema, pero de esos intentos no salió una sola solución práctica para proteger a las tropas en el territorio nacional.

Fracaso en la gestión de recursos y tecnología

El ministro también señaló deficiencias en la selección de socios tecnológicos, indicando que algunas empresas extranjeras con las que se intentó avanzar en negociaciones no cumplían con los requisitos técnicos establecidos por el comité estructurador. Además, Mora hizo hincapié en la falta de concreción financiera para el corto plazo, apuntando que aunque se habían anunciado 800.000 millones de pesos para una primera fase del proyecto, no se asignaron recursos efectivos para ejecutarlo en 2026. Mientras persiste la disputa territorial en el Catatumbo, la comunidad de Versalles continúa siendo la principal víctima de esta escalada tecnológica en el conflicto armado.