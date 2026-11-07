Ataques con drones y explosivos contra peajes en Colombia se intensifican

La ola de atentados contra infraestructura vial en Colombia deja seis ataques en tres meses, afectando la movilidad y la recaudación para el mantenimiento de las carreteras.

Los atentados violentos contra la infraestructura de peajes en Colombia continúan sin mostrar signos de debilitamiento, marcando un patrón disruptivo para la conectividad del país. Este sábado 7 de noviembre, hacia la 1:00 de la madrugada, se registró un nuevo incidente grave en el municipio de Cajibío, Cauca, específicamente en el sector de La Agustina. El lugar corresponde a un tramo estratégico sobre la vía Panamericana, que sirve como eje vertebral entre las ciudades de Popayán y Cali.

La agresión fue ejecutada mediante el lanzamiento de un dron, una táctica que ha comenzado a ser utilizada para eludir las medidas de seguridad tradicionales. Este dispositivo causó daños materiales significativos en las instalaciones del peaje, provocando una explosión que obligó al cierre inmediato del corredor vial. Las autoridades realizaron verificaciones en el sitio durante varias horas, interrumpiendo temporalmente la movilidad en uno de los tramos más importantes que conecta el suroccidente del país.

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Seis atentados en tres meses de mandato

Con este último suceso, el saldo acumulado asciende a seis ataques contra peajes en diferentes carreteras colombianas durante los primeros tres meses del Gobierno de Abelardo de la Espriella. La frecuencia de estos eventos indica una escalada en la capacidad operativa de los grupos armados ilegales, quienes buscan desestabilizar la infraestructura pública y afectar la recaudación de recursos esenciales.

La ausencia de víctimas fatales o heridas graves en el incidente de La Agustina se atribuye al horario de la madrugada y a la distancia de seguridad de la explosión. Sin embargo, el impacto económico y logístico es inmediato, ya que los cierres de vías alteran el transporte de pasajeros y mercancías, afectando directamente a las comunidades que dependen de estos corredores para su desarrollo económico y social.

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Historial de violencia en el suroccidente y Casanare

El antecedente más reciente de esta tendencia fue registrado este miércoles 4 de noviembre en el peaje Mediacanoa, ubicado en Yotoco, Valle del Cauca. En ese ataque, dos hombres en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo que dañó las barandas de dos carriles y el techo de las instalaciones, aunque no dejó heridos. Previamente, el 8 de agosto, explosivos destruyeron parte de la infraestructura en construcción del peaje Mondomo, en la vía que une Popayán con Santander de Quilichao.

El departamento del Cauca también ha sido escenario de dos atentados contra el peaje El Mango, en jurisdicción de El Bordo. El primero se realizó mediante un carro bomba el 12 de octubre, y el segundo con una motocicleta bomba el 31 de octubre, provocando cinco lesiones en ambos episodios. Además, el 23 de octubre se registró un ataque contra el peaje San Pedro en la carretera que comunica Villanueva con Monterrey, en Casanare. Cámaras de seguridad captaron a un hombre estacionando un vehículo cargado con explosivos, detonación que dejó cuatro heridos y mostró la huida de los autores en motocicleta.

Impacto en la movilidad y atribuciones a grupos armados

Las fuentes militares advierten que las consecuencias de estos atentados se extienden más allá de los daños físicos a las estaciones recaudadoras. La interrupción del flujo vehicular genera efectos en cadena en la logística nacional, dificultando el comercio interestatal y local. Los recursos destinados al mantenimiento de las carreteras, que se recaudan en estos puntos, quedan comprometidos, retrasando obras de infraestructura críticas.

La responsabilidad de estos ataques ha sido atribuida principalmente al Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las Farc comandada por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco. Para el atentado en Casanare, las investigaciones de las autoridades apuntan al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La naturaleza diversa de los métodos, que incluyen drones, carros bomba y motocicletas cargadas, sugiere una coordinación táctica sofisticada entre estos grupos para maximizar el impacto en la infraestructura vial del país.