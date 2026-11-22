El estrecho de Ormuz registra su mayor número de ataques desde el inicio del conflicto con Irán en febrero. Octubre superó los 30 incidentes y noviembre ya suma 22.

Los ataques dirigidos contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz han alcanzado su nivel más crítico desde el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según los informes más recientes del Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), la seguridad marítima en esta zona estratégica se ha deteriorado significativamente, marcando un punto de inflexión en la escalada de hostilidades.

Los datos recopilados por el UKMTO, el centro de seguridad marítima vinculado a la Marina Real británica, revelan que el mes de octubre superó la barrera de los 30 ataques registrados. La tendencia alarmante continúa en el mes actual, donde ya se han contabilizado al menos 22 incidentes en lo que va de noviembre. Esta cifra representa la segunda suma mensual más alta desde que el conflicto armado comenzara a finales de febrero.

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Cifras récord y recientes incidentes petroleros

La gravedad de la situación se evidenció durante el último fin de semana cuando tres buques cisterna fueron impactados por proyectiles mientras salían del Estrecho de Ormuz. El primero de estos incidentes ocurrió el viernes, cuando un buque cisterna para productos químicos y petróleo con bandera de las Islas Marshall se incendió tras ser alcanzado en la proa. Afortunadamente, se confirmó que todos los tripulantes se encontraban a salvo.

Menos de una hora después, la escena se repitió con otro petrolero de crudo con bandera de Hong Kong. Este segundo buque también se incendió tras recibir un impacto en la popa. Estos eventos suceden en un contexto donde, antes de octubre, el promedio de ataques reportados en la región era significativamente menor, lo que subraya la aceleración de la violencia en esta ruta comercial vital.

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Posiciones de Reino Unido e Irán sobre los ataques

El UKMTO no ha confirmado directamente quién está detrás de estos ataques, aunque señala que la participación de Irán se considera probable. La organización advirtió que estos incidentes demuestran una amenaza crítica y continua para el transporte marítimo comercial en la región, especialmente a través del corredor sur, ubicado cerca de la costa de Omán, una zona a la que Irán se opone vehementemente.

Por su parte, la marina iraní ha ofrecido una versión diferente de los hechos. El ejército iraní indicó que uno de los petroleros chocó con una mina naval al este del Estrecho de Ormuz y se incendió como resultado. Además, medios estatales de Irán reportaron que el ejército llevó a cabo durante la noche sus operaciones militares más intensas y variadas hasta la fecha con el objetivo de detener el tráfico de embarcaciones en la zona.

Impacto económico y caída de los ingresos petroleros

Antes de la guerra, por el Estrecho de Ormuz transitaba una quinta parte del petróleo mundial. Actualmente, el tráfico comercial se mantiene en niveles reducidos frente a la referencia de 2025. El conflicto ha transformado esta vía en un frente intensamente disputado, perturbando el transporte de petróleo y gas y causando repercusiones económicas a nivel global que afectan a los mercados internacionales.

Estados Unidos ha mantenido un bloqueo estricto sobre los puertos iraníes como respuesta a las acciones de Teherán. Sin embargo, los productores del Golfo Pérsico han encontrado formas de hacer pasar buques a través del estrecho para minimizar el impacto. A pesar de estas medidas, el precio del petróleo ha caído, lo que ha presionado significativamente los ingresos internos de Irán por la venta de crudo.

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Proyecciones financieras y próximos pasos

Según Kpler, un servicio de seguimiento de datos marítimos, el bloqueo estadounidense ha reducido a cero el petróleo iraní en tránsito marítimo fuera de la zona de bloqueo. Esto se debe a que los últimos cargamentos fueron descargados en China a principios de este mes. Kpler advirtió que, como consecuencia directa, los ingresos petroleros de Irán podrían caer a cero para mediados de diciembre.

Expertos en la materia afirman que Irán está perdiendo su capacidad de presión efectiva sobre la vía navegable. A pesar de esto, Teherán ha intensificado sus ataques como un intento por obligar a Washington a hacer concesiones políticas y económicas. La Agencia Internacional de Energía atribuye la reciente caída de los precios del petróleo a la recuperación de las exportaciones del Golfo y a la disminución de la preocupación por una nueva acción militar estadounidense en Medio Oriente tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Los mercados financieros parecen asumir cada vez más que es improbable un regreso a una guerra a gran escala. Se espera que los suministros de petróleo se recuperen gradualmente, aunque la situación en el Estrecho de Ormuz sigue siendo extremadamente volátil. El tráfico continúa siendo el principal indicativo de la salud de esta ruta, que ahora enfrenta una incertidumbre sin precedentes desde el inicio de las hostilidades.