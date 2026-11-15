Ataques terroristas en peajes de Colombia: 7 incidentes en 12 días

Siete peajes en Huila, Meta, Cauca y Valle del Cauca sufrieron ataques con explosivos en noviembre. El ITTHUILA alerta a conductores por la ola de violencia.

La infraestructura vial nacional fue objeto de una nueva oleada de violencia terrorista la madrugada del domingo 15 de noviembre. Tres peajes estratégicos en los departamentos del Huila y el Meta sufrieron atentados con artefactos explosivos, marcando el séptimo incidente registrado contra este tipo de instalaciones en apenas 12 días.

Detalles de los ataques en Huila y Meta

El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila (ITTHUILA) confirmó los hechos ocurridos en tres puntos críticos de la red carretera. El primer ataque tuvo lugar en el peaje de la salida de Neiva hacia el municipio de Aipe, donde un vehículo cargado de explosivos detonó tras ser abandonado por sus autores, quienes huyeron en motocicleta.

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La explosión causó graves daños en las casetas de recaudo y su impacto se sintió en diversos sectores de la capital huilense. Horas después, un segundo atentado sacudió el peaje Pipiral, ubicado en el kilómetro 72 de la vía al Llano, cerca de Villavicencio en el Meta. Dos individuos detonaron un artefacto en sentido Villavicencio-Bogotá y se dieron a la fuga, dañando las taquillas del sitio.

El tercer episodio se registró en el peaje Los Cauchos, también en el Huila. A las 1:09 a. m., un vehículo con explosivos fue abandonado en un carril, pero afortunadamente no llegó a detonar. Las autoridades acordonaron el área para desactivar el artefacto y garantizar la seguridad de los conductores que transitaban por la zona.

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Evolución de la violencia en noviembre

Esta serie de atentados no es un fenómeno aislado, sino parte de una escalada de violencia que comenzó el 4 de noviembre. La primera víctima fue el peaje Mediacanoa en Yotoco, Valle del Cauca, donde dos sujetos lanzaron una bomba desde una motocicleta, provocando daños materiales sin heridos.

La violencia se trasladó rápidamente al Cauca. El 7 de noviembre, el peaje Mondomo fue atacado con drones y explosivos en la vía Popayán-Santander de Quilichao. La concesionaria de la vía calificó estos actos como un ataque sistemático y solicitó la presencia permanente del Ejército colombiano para proteger la infraestructura.

El patrón continuó el 8 de noviembre con un ataque similar contra el peaje Villa Rica en el norte del Cauca. En este caso, el lanzamiento de explosivos desde drones provocó el cierre total de la carretera Panamericana entre Popayán y Cali, dejando además un civil herido. La identidad de los responsables sigue siendo objeto de investigación.

Reacciones y medidas de seguridad

El 11 de noviembre, el peaje Mondomo volvió a ser blanco de un segundo ataque en el mes, nuevamente mediante drones. Aunque los reportes iniciales no detallaron daños adicionales, la recurrencia de estos métodos confirma una coordinación táctica en los grupos armados ilegales.

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Frente a la gravedad de la situación, el ITTHUILA emitió un llamado urgente a la ciudadanía. La entidad instruyó a los usuarios extremar precauciones, evitar acercarse a los sectores afectados y utilizar rutas alternas para minimizar riesgos.

Las autoridades habilitaron el tránsito por calzadas antiguas mediante sistemas Bypass en los peajes dañados, permitiendo la circulación mientras se investigan los hechos. La expansión geográfica de estos ataques, que ahora involucran al Huila y Meta, indica una nueva fase de presión contra el transporte nacional.