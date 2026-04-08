Atención en Salud en Colombia: Un Sistema en Cuidados Intensivos

Análisis de la crítica situación que enfrenta el sistema de salud colombiano, con un deterioro en el acceso, la calidad y las finanzas. Se examinan las causas y consecuencias de esta crisis, incluyendo la alta cobertura teórica, las barreras de acceso, la liquidación de EPS, el déficit financiero y la desigualdad en la atención.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, la atención en salud en Colombia se encuentra en una situación crítica, evidenciada por un deterioro significativo en el acceso y la calidad de los servicios. En los últimos cuatro años, el sistema de salud colombiano ha experimentado un retroceso notable, afectando a la población en general.

Las largas filas para obtener medicamentos, la escasez de personal médico y las dificultades para acceder a citas con especialistas son solo algunas de las problemáticas que reflejan la crisis actual. El desmejoramiento en la atención es evidente en pueblos y ciudades, donde los ciudadanos luchan por acceder a lo básico, incluso llegando a lamentar muertes por falta de tratamientos esenciales, en contraste con un sistema que en 2021 se consideraba uno de los mejores de América Latina y del mundo. Esta situación compromete el bienestar y la salud de millones de colombianos. \El deterioro se manifiesta a pesar de la alta cobertura de aseguramiento. En 2022, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) alcanzaba una cobertura del 99,6%, con una amplia distribución entre el Régimen Contributivo y el Subsidiado. Sin embargo, esta cobertura teórica contrasta con las crecientes barreras de acceso que enfrentan los usuarios. La Universidad Javeriana ha señalado las tutelas y las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) como indicadores del problema. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, ha alertado sobre el aumento de quejas de pacientes debido a las dificultades para acceder a medicamentos y programar procedimientos médicos. Informes de la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo revelan que una proporción significativa de pacientes recurre a recursos legales para acceder a la atención médica. Esta situación se agrava con la liquidación de EPS y el posible traslado masivo de pacientes, generando incertidumbre y desconfianza en el sistema, llevando a muchos a buscar alternativas privadas. \La crisis financiera es un factor central en esta problemática. El sistema de salud colombiano enfrenta un déficit histórico que supera los -$15,8 billones, lo que genera mayores barreras de acceso y dificulta la operación de las entidades prestadoras de salud. La liquidación de EPS, en el contexto de la reforma a la salud que no fue aprobada por el Congreso, ha intensificado la crisis. El anuncio de liquidaciones y traslados masivos ha llevado a pacientes con recursos a buscar alternativas, contribuyendo a una fragmentación del sistema. A pesar de la implementación de equipos básicos de salud y el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la atención sigue siendo desigual dependiendo de la ubicación geográfica y la capacidad económica de los usuarios. El panorama general muestra la necesidad urgente de abordar la crisis de manera integral, buscando soluciones que garanticen el acceso equitativo y de calidad a la atención en salud para todos los colombianos





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