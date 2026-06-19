Atentado a bala en Ballestas deja un fallecido

Elkin Terán Ramos, de 42 años, fue asesinado en la tarde del 18 de junio en Ballestas, Turbana. La policía investiga el caso.

El atentado a bala se dio lugar en la tarde del jueves 18 de junio en la localidad de Ballestas, un corregimiento perteneciente al municipio de Turbana del departamento de Bolívar.

La víctima, de 42 años, fue identificada por la Policía Metropolitana de Cartagena como Elkin Terán Ramos, quien según los registros de los cuerpos sociales y los testimonios de los habitantes, residía con frecuencia en la zona y se desplazaba de manera habitual por sus instalaciones cercanas. Durante la jornada, la víctima se encontraba fuera de un inmueble cuando un grupo de dos personas en motocicleta, reconocidos como sicarios, atacó el lugar de forma inesperada.

La hora exacta del suceso se aproximaba a las 3:30 de la tarde, cuando el acusado, que nunca había sido vinculado a delitos graves, fue abordado por los atacantes. Los testigos afirman que al percibir a los dos sujetos montados en su motocicleta, Elkin empezó a abandonar el lugar con la intención de alejarse.

Sin embargo, apenas avanza a corta distancia en la calle principal, uno de los atacantes, señalado por la policía como un tipo parrillero, le disparó con una munición movida por el arma de fuego, dejando al hombre golpeado en la cabeza y el pecho. Se registró en el instante que recibió múltiples balazos, provocando su fallecimiento inmediato.

El cuerpo quedó expuesto al medio ambiente antes de que los servicios de emergencia lo trasladaran a la morgue de Medicina Legal, localizada en el barrio Zaragocilla de Cartagena. La Policía Nacional ha puesto en marcha una serie de labores de recolección y análisis de la información, con el objetivo de identificar tanto a los autores de la acción como sus posibles colaboradores.

La redacción oficial ha anunciado que se están revisando las cámaras de seguridad de la zona, interrogando a los vecinos y verificando la presencia de cualquier pista que pueda arrojar luz sobre la movilización de los atacantes en motocicleta. Al parecer, este hecho representa el primer episodio violento de la región en los últimos años, hecho que ha sembrado preocupación entre los residentes del corregimiento, quienes expresan su miedo al incremento de la inseguridad a medida que la localidad se comunaliza y crece.

En cuanto a la identidad y las motivaciones del atacante, el cuerpo de la Policía Metropolitana todavía no ofrece pistas concluyentes. La información legislativa disponible indica que el fallecido era originario de un municipio del departamento de Sucre, pero no se ha determinado si tenía vínculos con la comunidad donde ocurrió el suceso.

Durante la mañana del día siguiente tanto la Fiscalía Provincial como la Brigada de Investigación Criminal han incursionado en la escena minorista, documentando capas de la escena en busca de evidencias. Los familiares de la víctima, aún bajo presión, llamaron a la ciudad para que se aclare la situación y se haga justicia, por lo que la resolución del caso sigue en el centro de la atención de los medios locales





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Atentado Balistas Turbana Policía Violencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Capturan a presunto responsable del atentado contra periodista de Caracol Radio en San José del GuaviareLas autoridades capturaron en la inspección de Pompeya a un hombre señalado como presunto responsable del atentado contra el periodista de Caracol Radio Gustavo Chica y su esposa en San José del Guaviare. El detenido será judicializado por cargos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio agravado.

Read more »

Nueve años del atentado en el Centro Comercial Andino: lentitud judicialA nueve años del ataque explosivo en el baño de mujeres del Centro Comercial Andino en Bogotá, que dejó tres muertas y varios heridos, el proceso judicial avanza lentamente contra los presuntos responsables, mientras continúa la orden de captura contra Violeta Arango Ramírez.

Read more »

Atentado contra centro comercial Andino en riesgo de prescribir: 9 años de la tragedia terroristaEn un año prescribirá la acción penal contra los procesados. Violeta Arango, alias ‘Violeta’, sigue siendo buscada por las autoridades, luego de que en febrero de este año se reactivara la orden de captura en su contra. La mujer había sido designada gestora de paz del ELN, pero posteriormente esa designación fue revocada.

Read more »

Papá de Gaspi rompe el silencio y habla de su muerte: “Fue un atentado”Ricardo Prim, padre de Gaspi, habló sin rodeos sobre la muerte de su hijo y aseguró que todo ocurrió en circunstancias que, para él, no fueron accidentales.

Read more »