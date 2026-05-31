Atentado a bala en Cartagena: Un hombre de 44 años muere en la vía pública

Un atentado a bala ocurrió en la noche del sábado 30 de mayo en Barrio Nuevo, un sector cercano a Nelson Mandela, Henequén y El Reposo, en el suroccidente de Cartagena. La víctima, un hombre de 44 años, fue abatido por dos hombres en moto que aparecieron en la vía pública cerca de su casa.

Un atentado a bala ocurrió en la noche del sábado 30 de mayo en Barrio Nuevo, un sector cercano a Nelson Mandela, Henequén y El Reposo, en el suroccidente de Cartagena .

Este atentado ha sumado 18 homicidios en lo que va de mayo. La víctima, un hombre de 44 años llamado Michael Salgado Cassiani, fue abatido por dos hombres en moto que aparecieron en la vía pública cerca de su casa. El parrillero le disparó a quemarropa sin mediar palabras, lo que sugiere que la muerte del hombre fue en el acto.

Aunque la Policía Metropolitana no ha emitido un comunicado oficial sobre este nuevo homicidio, se confirmó que el cuerpo de Michael Salgado Cassiani fue ingresado a la morgue de Medicina Legal. En redes sociales, la familia y amigos de la víctima han publicado mensajes de condolencia y despedida, expresando su tristeza y dolor por la pérdida de su ser querido.

La ciudad de Cartagena había experimentado siete días sin homicidios antes de este atentado, lo que hace que este nuevo crimen sea aún más trágico y preocupante. La Ley Seca, que se implementó en la ciudad, no parece haber tenido efecto en la reducción de la violencia y la delincuencia. La comunidad se pregunta qué puede hacerse para prevenir estos crímenes y proteger a sus ciudadanos. La policía debe investigar este caso y tomar medidas para prevenir futuros atentados.

La sociedad debe unirse para demandar justicia y seguridad en sus calles. La memoria de Michael Salgado Cassiani será recordada y su legado vivirá en el corazón de sus seres queridos. La ciudad de Cartagena debe aprender de este trágico evento y trabajar juntos para crear un futuro más seguro y pacífico





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