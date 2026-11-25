El presidente Abelardo De la Espriella activó un plan de defensa tras un atentado que dejó sin luz el suroccidente colombiano, afectando Cauca, Huila y Caquetá.

El Gobierno Nacional confirmó la ocurrencia de un atentado terrorista contra la infraestructura eléctrica nacional, un acto agresivo que ha dejado sin servicio de energía a varios departamentos del suroccidente del país. Como respuesta inmediata a esta crisis operativa y de seguridad, el presidente Abelardo De la Espriella ordenó la implementación de un plan especial de defensa y protección para las instalaciones críticas de energía eléctrica y gas natural.

Activación del Plan de Defensa Energética

La autoridad máxima del Estado, Abelardo De la Espriella, emitió instrucciones directas a través de redes sociales para garantizar la restitución inmediata del suministro eléctrico en la región afectada. El mandatario enfatizó que su prioridad absoluta es garantizar el bienestar y la seguridad de los colombianos, afirmando explícitamente que no permitirá que el terrorismo doblegue al Estado ni afecte impunemente a la población. Este anuncio oficial busca reafirmar la capacidad del gobierno para mantener los servicios esenciales ante cualquier amenaza externa.

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Liderazgo Ministerial en la Evaluación

La evaluación integral y técnica de los hechos fue asignada bajo el liderazgo conjunto de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. Estas dos autoridades encargadas de los sectores estratégicos del país están coordinando las acciones necesarias para diagnosticar el alcance exacto del daño y ejecutar las reparaciones de emergencia. Su intervención directa demuestra la alta prioridad que el ejecutivo le otorga a la recuperación de la infraestructura crítica dañada en el suroccidente.

Daños en Subestaciones y Corte de Servicios

La causa técnica del colapse se relaciona con la tensión que conecta la subestación San Bernardino, ubicada en el departamento del Cauca, con la subestación Jamondino, en Pasto. Esta vía es considerada una de las principales entradas de energía para el departamento de Nariño desde el sistema nacional interconectado. La ruptura en esta conexión provocó la suspensión masiva del servicio en el sur del Cauca, el sur del Huila y el Caquetá, generando un impacto logístico significativo en estas regiones.

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Consecuencias en Telecomunicaciones y Comercio

El incidente energético tuvo efectos secundarios inmediatos en otros servicios públicos esenciales. La emergencia generó fallas generalizadas en la señal celular y en los servicios de internet, interrumpiendo la conectividad digital en zonas urbanas y rurales. Además, el corte de energía golpeó severamente el comercio local, el alumbrado público y las actividades cotidianas de la población, dificultando la rutina diaria de miles de ciudadanos que dependían de estos servicios básicos.

Respuesta de las Empresas de Energía

Las empresas operadoras locales reportaron las contingencias técnicas derivadas del ataque. Por instrucciones directas, la evaluación avanza con el liderazgo de la ministra María Nohemí Arboleda. En el comunicando oficial, el Gobierno Nacional señaló que estos actos criminales constituyen la respuesta de los grupos terroristas a la ofensiva contundente que el Gobierno Nacional viene adelantando para restablecer el orden y la seguridad en el territorio.

Situación en el Putumayo y Nariño

Por instrucciones directas del presidente De la Espriella, la evaluación integral de los hechos se adelanta bajo el liderazgo de la ministra de Minas y Energía. En el comunicado, el Gobierno Nacional señaló que estos actos criminales constituyen la respuesta de los grupos terroristas a la ofensiva contundente que el Gobierno Nacional viene adelantando para restablecer el orden y la seguridad en el territorio. El suroccidente, además, ha sufrido una serie reciente de acciones contra su infraestructura energética.

Contexto de Ataques Previos y Solidaridad

Esta incidentes no ocurren en el vacío, sino en un contexto de violencia recurrente contra la infraestructura crítica. El mismo martes, la empresa Evolti denunció un atentado con explosivos contra dos de sus minigranjas solares en Taminango, el segundo ataque contra sus proyectos en menos de un mes. Anteriormente, el 15 de noviembre, un ataque contra torres de energía en El Pital, Huila, afectó el suministro en ese departamento, en Putumayo y en Caquetá. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables del atentado contra las torres de transmisión.

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Reafirmación de Compromiso Presidencial

El Gobierno Nacional expresó su solidaridad con las personas afectadas por la interrupción en la prestación del servicio de energía eléctrica. El Ejecutivo ratificó que no se dejará intimidar por ningún grupo terrorista, afirmando que la defensa de la infraestructura crítica y el bienestar de los colombianos son prioridades innegociables. El presidente cerró su pronunciamiento con un llamado a la unidad nacional: ¡Firme por la Patria!