El presidente Abelardo de la Espriella condena el ataque en Villavicencio, prometiendo desplazar la capacidad estatal contra narcoterroristas tras 23 heridos y destrucción en la Gobernación del Meta.

El presidente Abelardo de la Espriella rechazó firmemente el atentado con carro bomba registrado la noche del lunes frente a la Gobernación del Meta en Villavicencio, anunciando que desplegará todas las capacidades del Estado para perseguir a los responsables. Este ataque violento ocurre en un momento de alta tensión en la región, donde las fuerzas gubernamentales intensifican sus operaciones contra estructuras criminales. El mandatario enfatizó que no negociará bajo el terror y que la impunidad no será tolerada en su administración.

Detalles del ataque en Villavicencio

La detonación explosiva ocurrió aproximadamente a las 21:30 horas en las inmediaciones de la Plaza Los Libertadores, ubicada en el centro de la ciudad capital del departamento del Meta. Este atentado ha dejado al menos 23 heridos, evidenciando el alto impacto humano y material que generó la explosión en la zona urbana. Edificios que se encontraban en los alrededores también se vieron afectados por la onda expansiva del artefacto.

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El alcance del ataque se compartió rápidamente a través de redes sociales mediante videos públicos grabados por personas que se encontraban en el lugar de la explosión en ese momento crítico. Estas imágenes muestran la devastación causada en la infraestructura pública y los comercios cercanos a la Gobernación. La violencia de este evento ha conmovido a la ciudadanía y ha confirmado la gravedad de la situación de seguridad actual en la región.

Posición del gobierno y fuerzas armadas

El presidente Abelardo de la Espriella abrió su mensaje en la plataforma X con las palabras "¡MISERABLES Y COBARDES!", advirtiendo a los narcoterroristas responsables que responderán por cada gota de sangre derramada y cada bien destruido. El mandatario asegura que la fuerza del Estado se enfocará ahora en encontrar y desarticular las organizaciones criminales responsables de este suceso. De la Espriella viajará en horas de la mañana hacia la capital del Meta para liderar la respuesta inmediata ante la crisis.

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Esta ofensiva del gobierno se vincula directamente con recientes operaciones militares contra disidencias, como la estructura 44 de Iván Mordisco en Mapiripán, Meta. El sábado se realizó un bombardeo que dejó cinco presuntos integrantes muertos y permitió la incautación de armas. Además, en el marco de la Operación Ninfa, murió un cabecilla identificado como El Churco. Estas acciones demuestran la determinación del Estado para eliminar los focos de violencia en zonas rurales y urbanas.

Impacto y próximos pasos ante la violencia

El presidente sostuvo que los narcoterroristas están desatados y atacan desesperadamente porque saben que los están derrotando y que su final se acerca. Esta interpretación sugiere que los ataques recientes son una reacción a la presión creciente ejercida por la fuerza pública. El gobierno mantiene su lema de "mano dura" contra el crimen y advierte que cada ataque tendrá una reacción más contundente, dura e implacable dentro del marco de la ley.

Según análisis preliminar de las autoridades, los recientes ataques y las operaciones militares podrían estar conectados estratégicamente. No hay territorio vedado para la Fuerza Pública ni escondite que garantice impunidad a los responsables de estos crímenes. La solidaridad del mandatario se extiende a Villavicencio y al pueblo del Meta, cuya resiliencia frente a la violencia es fundamental para la estabilidad regional. Las operaciones continuarán con el objetivo de restablecer la seguridad y la gobernabilidad en el área afectada.