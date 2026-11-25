Explosión frente a la Gobernación de Meta deja 23 heridos y 85 inmuebles dañados. La Fiscalía imputa el hecho a disidentes vinculados a Ómar Pardo Galeano como venganza por ofensivas militares.

El ataque con carrobomba registrado en la ciudad de Villavicencio el lunes a las 9:30 p.m. ha sido atribuido principalmente a las disidencias de las Farc como un acto de venganza contra las operaciones militares del gobierno de Abelardo de la Espriella. La explosión detonó cerca de la sede de la Gobernación de Meta y dejó un saldo preliminar de 23 personas heridas y 85 bienes inmuebles destruidos.

Identificación de los autores a través de evidencia digital

La hipótesis central de las agencias de seguridad se sustenta en un video divulgado en redes sociales poco después de la detonación, el cual muestra dos cilindros-bomba firmados por disidentes. En una de las pipetas se lee el mensaje manuscrito Farc-EP presente, mientras que la otra porta la inscripción de 500 kg de revolución. La grabación, que dura 21 segundos, incluye una frase alusiva a los patrias milagrosas y reproduce el coro de la canción Peli de terror de Koddy G. en el momento en que aparece una columna de humo sobre la ciudad.

Also read Desconfianza tras viralización de foto de cilindros con mensajes de Farc tras atentado en Villavicencio

La Inteligencia Militar está realizando un análisis forense exhaustivo de esta grabación para confirmar su vínculo directo con el atentado. Las fuentes indican que el material fue distribuido a través de cuentas asociadas a Ómar Pardo Galeano, conocido como Antonio Medina, jefe del Comando Conjunto de Oriente bajo la estructura del Estado Mayor Central de las Farc, grupo que opera en Arauca, Meta y Casanare. Raúl González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, confirmó que Medina habría delegado la ejecución del crimen al frente 39 Arsecio Niño, involucrando específicamente a individuos con los alias de Paúl o Patón.

Desmontaje de la cadena logística del vehículo y explosivos

La secuencia de los hechos revela una planificación cuidadosa iniciada el pasado 12 de marzo en el municipio de Puerto Gaitán, cuando secuaces hurtaron una camioneta Renault Duster y le cambiaron la placa para ocultar su procedencia. Durante los meses siguientes, los responsables acondicionaron los explosivos en la maleta trasera del vehículo, el cual fue estacionado en el centro de Villavicencio el lunes a las 9:20 p.m. La detonación final se produjo mediante una activación a distancia, lo que permitió a los autores escapar del lugar sin ser interceptados por las fuerzas del orden en el momento crítico.

Advertisement

Estructura de mando y recompensas por captura

Tanto Antonio Medina como Paúl obedecen las órdenes directas de Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, quien ejerce como el máximo comandante del Estado Mayor Central de las Farc. La autoridad judicial ha establecido una recompensa de 5000 millones de pesos por la captura de Iván Mordisco, reconociendo su papel central en la estructura criminal que impulsa esta violencia en la región. Abelardo de la Espriella ha declarado que el bandido Antonio Medina es el culpable directo del daño y el terror causado en la capital de Meta.

Motivación política y respuesta institucional inmediata

Los cilindros-bomba firmados por los disidentes constituyen una alusión directa a las acciones de Abelardo de la Espriella registradas hace dos semanas. El 8 de noviembre, el jefe de Estado filmó en una base de la Fuerza Aeroespacial momentos antes de ejecutar la Operación Noah contra el frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes. En dicha grabación, De la Espriella rayó una bomba con marcador, escribió bienvenidos a la patria milagro, le echó la bendición y anunció que el mensaje se entregaría con 460 kilos de democracia. Posteriormente, pilotos arrojaron dichas bombas en un campamento en la zona rural de Tibú, Norte de Santander, resultando en cuatro muertos y seis capturados.

Consecuencias materiales y compromiso de defensa del Estado

La onda expansiva del carrobomba afectó severamente edificaciones emblemáticas, incluyendo la sede de la Gobernación, el Banco de la República y la Catedral Nuestra Señora del Carmen, entre otros establecimientos administrativos y comerciales de la zona céntrica. Los daños millonarios todavía no han sido cuantificados formalmente, pero la infraestructura pública presenta daños estructurales significativos. Ante esta agresión, Abelardo de la Espriella visitó Villavicencio el martes para enviar un mensaje firme de no negociación, asegurando que no se retrocederá ni se dialogará con el terrorismo y que se derrotará completamente a los grupos armados ilegales para traer paz al pueblo colombiano.