Atentado con Cilindro Bomba en la Vía Panamericana Deja Siete Muertos y 17 Heridos

Un video revela el momento del atentado en Cajibío, Cauca, donde un cilindro bomba explotó en la vía Panamericana, causando la muerte de siete personas y dejando 17 heridas. Las autoridades investigan el ataque, calificado como indiscriminado contra la población civil.

Un impactante video ha capturado el momento exacto del atentado con un cilindro bomba que sacudió la vía Panamericana, específicamente en el sector conocido como El Túnel, dentro del municipio de Cajibío , en el departamento del Cauca , durante la mañana del sábado 25 de abril.

Las imágenes, ahora ampliamente difundidas, muestran una escena de aparente normalidad, con varios vehículos circulando y otros detenidos, posiblemente debido a congestión vehicular o trabajos en la carretera. De repente, una explosión masiva irrumpe en la tranquilidad, generando una onda expansiva devastadora. La fuerza de la detonación fue tal que alcanzó a numerosos automotores que transitaban por la zona, provocando que algunos de ellos perdieran el control y volcaran violentamente.

El impacto fue inmediato y catastrófico, dejando un tramo considerable de la carretera completamente destruido. La explosión abrió un enorme cráter en el asfalto, imposibilitando por completo el tránsito en este corredor vial de vital importancia para la región suroccidental de Colombia. La magnitud del daño evidencia la potencia del explosivo utilizado y la intención de causar el mayor daño posible. La tragedia ha dejado un saldo desgarrador de víctimas.

Según las primeras informaciones proporcionadas por las autoridades competentes, al menos siete personas perdieron la vida como consecuencia directa del ataque. Además, un número significativo de personas, que asciende a 17 hasta el momento, resultaron heridas de gravedad, siendo atendidas en centros médicos de la región. Las autoridades han calificado este atentado como un ataque indiscriminado contra la población civil, condenando enérgicamente este acto de violencia.

Las investigaciones preliminares sugieren que el atentado fue perpetrado por presuntos guerrilleros, quienes habrían lanzado el cilindro cargado con explosivos directamente sobre un vehículo de transporte público, maximizando así el número de víctimas. Este hecho ha generado una ola de indignación y consternación a nivel nacional, reavivando el debate sobre la seguridad en la región y la necesidad de fortalecer las acciones para proteger a la población civil.

La vía Panamericana, crucial para el transporte de bienes y personas, se ha convertido en un escenario de violencia recurrente, lo que ha afectado gravemente la economía y el desarrollo de la región. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, ha confirmado la gravedad de los hechos y ha expresado su profundo dolor por la pérdida de vidas humanas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Guzmán señaló que se activó un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil. El gobernador confirmó que, de manera preliminar, el ataque ha dejado siete civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad.

Las autoridades han desplegado un amplio operativo de seguridad en la zona para garantizar la atención de las víctimas, investigar los hechos y prevenir nuevos ataques. Se ha establecido un cordón de seguridad alrededor del área afectada para facilitar las labores de rescate y permitir a los peritos recolectar evidencias que puedan ayudar a identificar a los responsables del atentado.

La suspensión total del tránsito en la vía Panamericana ha generado importantes congestiones vehiculares y ha afectado el suministro de bienes y servicios a la región. Se están evaluando alternativas viales para mitigar el impacto de la interrupción del tráfico, pero la situación sigue siendo crítica. La comunidad local ha expresado su temor y angustia ante la posibilidad de que se repitan hechos similares, exigiendo a las autoridades una mayor presencia y protección





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