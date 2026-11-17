Un dron lanzó un explosivo contra la Policía en El Pital, Huila, el 16 de noviembre. Un uniformado resultó ileso de gravedad y el edificio sufrió daños significarios.

Una estación de la Policía Nacional en el municipio de El Pital, ubicado en el departamento del Huila, sufrió un atentado con un artefacto explosivo lanzado por un dron el lunes 16 de noviembre. La detonación, registrada a las 5:50 de la tarde, dejó como consecuencia un agente policial herido en el pie derecho y daños estructurales en las instalaciones del edificio.

Detalles del ataque y víctimas

Las autoridades confirmaron que el uniformado fue atendido en el lugar y trasladado posteriormente a un centro médico para recibir los cuidados necesarios. El reporte oficial indica que sus lesiones no revisten gravedad, aunque las esquirlas del explosivo causaron heridas en su extremidad inferior. El estruendo del impacto también destruyó por completo una imagen de la Virgen ubicada en el área de la guardia, la cual quedó hecha añicos por la fuerza de la onda expansiva.

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Activación del plan defensa

Inmediatamente después de la explosión, las autoridades activaron el plan defensa como medida de protección ante la situación de riesgo inminente. El ruido sordo del atentado generó temor generalizado entre los habitantes de los alrededores, lo que obligó a adoptar medidas preventivas inmediatas en el sector. Entre las acciones ejecutadas por el personal de seguridad, se destacó la evacuación urgente de un hogar geriátrico situado en las inmediaciones de la estación policial afectada.

Desinformación y rumores locales

Tras la evacuación del centro de cuidados para adultos mayores, circularon rumores no confirmados sobre una posible lesión a una persona de la tercera edad. Hasta el momento, estas versiones carecen devalidación oficial por parte de las autoridades competentes, quienes continúan priorizando la seguridad de la zona y la estabilidad de la información disponible para la comunidad afectada por el incidente.

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Contexto de violencia reciente

Este episodio ocurre apenas un día después de otro ataque significativo contra la infraestructura del municipio. El domingo 15 de noviembre, tres torres de energía resultaron afectadas, lo que provocó interrupciones en el servicio eléctrico. A pesar de esta inestabilidad, los habitantes de El Pital lograron realizar las actividades conmemorativas por los 362 años de fundación de la población, cuyo aniversario oficial fue el 12 de noviembre.

Investigación y respuesta militar

Para garantizar el desarrollo de la programación festiva en un contexto de inseguridad, fue necesario el uso de plantas eléctricas alternativas. Después del atentado contra la estación, un helicóptero comenzó a sobrevolar el municipio mientras las autoridades adelantan operativos para identificar a los responsables del lanzamiento del explosivo. La seguidilla de hechos violentos mantiene en alerta a los ciudadanos, quienes expresan preocupación por el deterioro de la seguridad.