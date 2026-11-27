El ELN atribuyó un ataque con drones contra la policía en Cúcuta que dejó tres heridos y daños en más de 60 viviendas en el barrio Tasajero.

Un grupo paramilitar asociado con el ELN atribuyó la noche del jueves un ataque con drones contra instalaciones policiales en Cúcuta, Colombia, un incidente que dejó tres personas heridas, incluida un bebé de 18 meses. El ataque contra el Departamento de Policía de Norte de Santander ( Denor) ocurrió de madrugada, alrededor de las 02:18 hora local, cuando los artefactos explosivos cayeron sobre la guarnición y las viviendas cercanas. Este suceso ha reavivado la preocupación por la seguridad en la región fronteriza y ha expuesto la vulnerabilidad de los civiles ante las escaladas violentas de los grupos armados ilegales que operan en la zona.

Mecanismo del ataque con drones y daños materiales

El Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN reconoció ser el responsable del ataque que se produjo hacia las 02:18 hora local, equivalente a las 07:30 GMT. Según el comunicado oficial, tres drones cayeron directamente en las instalaciones del Denor, sin causar daños de consideración al edificio policial. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando al menos otros dos drones se precipitaron sobre las viviendas colindantes situadas en el barrio Tasajero. La activación de sistemas inhibidores de señal, presumiblemente desplegados por las autoridades, desvió al menos dos de los artefactos, provocando que detonaran en zonas residenciales próximas a la guarnición. Como resultado directo de las explosiones, se registraron daños estructurales en más de 60 viviendas, la destrucción total de un vehículo particular y afectaciones en el entorno de una zona industrial y un hotel del sector.

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Contexto de violencia en Norte de Santander

Este incidente no es aislado, ya que las instalaciones del Denor habían sido atacadas previamente el 1 de agosto mediante el lanzamiento de tatucos, cilindros explosivos disparados desde un camión, que dejó once policías heridos en aquella ocasión. La presencia de distintos grupos armados ilegales es constante en Norte de Santander, especialmente en la convulsa región del Catatumbo, ubicada en la frontera con Venezuela. En este territorio operan el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que convierte a la zona en un escenario de alta tensión. La combinación de estos actores armados y la proximidad con la frontera venezolana dificulta el control territorial y aumenta el riesgo de enfrentamientos que afectan directamente a la población civil.

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Consecuencias para la comunidad local

El balance final de las víctimas revela un alto costo humano, con tres personas heridas entre las que se encuentra un bebé de 18 meses. La destrucción de viviendas y la afectación de infraestructura comercial como el hotel y la zona industrial impactan la economía local y la estabilidad social de Cúcuta. Las autoridades deben enfrentar el desafío de reparar los daños materiales y garantizar la seguridad de los residentes en el barrio Tasajero. Este ataque resalta la necesidad de reforzar los mecanismos de defensa y los sistemas de inhibición de señales en zonas estratégicas para prevenir futuras agresiones contra civiles y equipos policiales.