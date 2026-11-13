Atentado con explosivo contra patrulla GOES en Cali sin víctimas

Un artefacto explosivo detonó cerca de la Escuela de Carabineros en Cali el 12 de noviembre de 2026, afectando una unidad del GOES sin dejar heridos.

Una intensa detonación sacudió la madrugada del jueves 12 de noviembre de 2026 en el sector de Siloé, Cali, cuando un artefacto explosivo fue lanzado contra una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales ( GOES) de la Policía Nacional. El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:50 de la noche, momento en el que los uniformados se desplazaban por una vía próxima a las instalaciones de la Escuela de Carabineros.

Detonación contra unidad policial GOES

La fuerza de la explosión se sintió con claridad en diversos puntos de la capital vallecaucana, generando inmediata alarma social y preocupación entre los residentes locales que presenciaron el incidente desde sus hogares. Las primeras investigaciones preliminares determinaron que se trataba de un atentado dirigido específicamente contra la unidad móvil que realizaba labores de vigilancia rutinaria en la zona, lo cual confirma la intencionalidad criminal del acto violento.

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Los reportes oficiales posteriores confirmaron que, a pesar del daño material y el fuerte estruendo, no se registraron heridos ni entre los miembros de la fuerza pública ni entre civiles presentes en el lugar, lo cual mitigó el pánico inicial que se apoderó de los vecindarios aledaños a la escena del crimen.

Investigación sobre motocicleta y artefacto

Según la información preliminar entregada por la Alcaldía de Cali y corroborada por medios de comunicación como Blu Radio y Caracol Radio, las diligencias se centran en una motocicleta que habría sido utilizada como vehículo para provocar la detonación del artefacto explosivo. Las imágenes difundidas posteriormente muestran los daños materiales causados en la vía pública y la posición final de la motocicleta tras el ataque.

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Las autoridades forenses y técnicas aún deben establecer las características exactas del explosivo empleado, el mecanismo de activación utilizado por los autores y la identidad de quienes participaron en la planificación o instalación del artefacto en el punto estratégico elegido.

Impacto social y restricción de tránsito

Testigos locales aseguraron que la onda expansiva fue audible a varias cuadras de distancia, mientras que algunos residentes reportaron haber escuchado sonidos similares a disparos inmediatamente después del estallido, aunque no existe confirmación oficial de que se haya presentado un enfrentamiento armado en ese instante específico.

Ante la magnitud del incidente, la Policía acordonó rigurosamente el área inmediata a la Escuela de Carabineros y restringió temporalmente la circulación vehicular y peatonal para permitir que los organismos de emergencia y las unidades de investigación adelantaran las pericias correspondientes en el lugar de los hechos.

Contexto de seguridad en el suroccidente

Este atentado se suma a un contexto de preocupación creciente por la seguridad en Cali y otros municipios del suroccidente colombiano, región donde se han intensificado los ataques contra instalaciones y unidades de la Fuerza Pública durante los últimos meses.

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Aunque durante el mismo jueves se reportaron disparos contra el peaje de Mondomo en el departamento del Cauca, hasta el momento no existe información fehaciente que permita relacionar directamente ambos eventos violentos, manteniéndose como investigaciones independientes que buscan proteger la integridad de los funcionarios encargados del orden público.