El Gobernador Abelardo de la Espriella ordenó refuerzo de seguridad tras ataque con explosivo en Cúcuta. Ningún uniformado resultó herido, pero sí daños en la Subestación de Agua Clara.

Un artefacto explosivo fue lanzado contra la fachada de una subestación de Policía en una zona rural de Cúcuta, ubicada en el departamento de Norte de Santander. El incidente ocurrió hacia las 10:35 de la noche en el corregimiento de Agua Clara, donde individuos armados llegaron en motocicletas, ejecutaron el ataque y huyeron hacia el sector de Guaramito.

Impacto inmediato en instalaciones policiales

El ataque dejó daños materiales considerables en las instalaciones policiales, pero no se reportaron personas lesionadas en el momento. De acuerdo con información proporcionada por el medio regional Canal TRO, el incidente se limita a la destrucción de bienes públicos sin víctimas fatales o heridas graves. Tras lo sucedido, las autoridades competentes iniciaron inmediatamente las investigaciones para establecer la identidad de los autores y determinar las circunstancias exactas del atentado.

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Reacción del Gobernador Abelardo de la Espriella

La agresión motivó un pronunciamiento inmediato del gobernador Abelardo de la Espriella, quien condenó firmemente el lanzamiento del explosivo. A través de su cuenta en X, el mandatario anunció un refuerzo de las operaciones de seguridad en la zona para garantizar la integridad de las fuerzas del orden. El Gobernador declaró que ordenó fortalecer las acciones operacionales y de inteligencia para identificar, ubicar y capturar a los responsables del hecho delictivo.

El mandatario también lanzó un mensaje de advertencia a los actores criminales que pretenden desafiar al Estado colombiano. Abelardo de la Espriella afirmó que no se permitirán intimidaciones contra las instituciones oficiales y que la ofensiva contra la delincuencia aumentará como respuesta directa a estos ataques. La autoridad regional enfatizó que el Estado no cederá ante la violencia y que las medidas de seguridad serán más intensivas.

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Posiciones de la Policía y el Congreso

La Policía Metropolitana de Cúcuta informó que mantiene una presencia activa en el corregimiento mediante patrullajes constantes y verificaciones en el sector afectado. La institución policial expresó su compromiso de acompañar a los uniformados que prestan servicio en la zona y declaró que no permitirán que las intimidaciones condicionen su labor diaria. El portaavoz de la entidad reiteró que continuarán firmes, de frente y sin dar un paso atrás en sus funciones.

Por su parte, el representante a la Cámara por Santander, Guillermo Blanco, rechazó públicamente el ataque y pidió fortalecer la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública. El congresista advirtió sobre el crecimiento de las capacidades de las organizaciones criminales en la región y sostuvo que las autoridades necesitan actuar con mayor rapidez, inteligencia y tecnología para contener la amenaza. Blanco señaló que es urgente recuperar la iniciativa operacional para evitar que estos ataques se conviertan en una constante.

El ministro de Defensa Nacional de Colombia, general Jorge Mora, también se pronunció sobre los hechos violentos ocurridos. El alto mandataro anunció que la Fuerza Pública intensificará las operaciones y las labores de inteligencia en Norte de Santander para ubicar y capturar a los responsables. Mora calificó el ataque con explosivos contra la Subestación de Policía de Agua Clara como una muestra más de la cobardía de los criminales, subrayando la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva ante estas agresiones.

Actualmente, las investigaciones continúan activamente para establecer la identidad completa de los responsables del ataque contra la subestación de Policía de Agua Clara. Las autoridades mantienen el perímetro bajo control y trabajan en coordinación para desmantelar las redes que organizaron el atentado. Se espera que los nuevos refuerzos de inteligencia aporten luces sobre los autores intelectuales y materiales de este hecho delictivo en los próximos días.