Atentado con explosivos contra batallón del Ejército en Riohacha deja 12 soldados heridos; ELN es señalado como responsable

Un ataque con explosivos en Riohacha, La Guajira, contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena dejó al menos 12 soldados heridos. El Ejército responsabiliza al ELN por el acto terrorista, que ha generado condenas y reforzamiento militar en la región.

En la madrugada del miércoles 27 de mayo, un ataque con explosivos contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena en Riohacha , La Guajira , dejó un saldo de al menos 12 soldados heridos.

Las autoridades militares señalaron al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el presunto responsable del atentado, que calificaron como un acto terrorista que atenta contra la seguridad y la paz de la región. El ataque ocurrió en las inmediaciones del batallón, cuando los soldados realizaban labores de vigilancia y patrullaje. Según el comunicado emitido por la Primera División del Ejército Nacional, los artefactos explosivos fueron activados de manera remota, causando lesiones de diversa consideración entre los uniformados.

Todos los heridos fueron trasladados de inmediato a centros médicos cercanos, donde reciben atención especializada. Las autoridades no han reportado víctimas mortales hasta el momento. Este hecho se suma a una escalada de violencia en el departamento de La Guajira, donde grupos armados ilegales disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico. El Ejército Nacional rechazó categóricamente el atentado y reafirmó su compromiso con la defensa de la vida, la soberanía y la estabilidad del territorio nacional.

En un comunicado oficial, la Primera División expresó: 'El Ejército rechaza categóricamente este acto terrorista. El hecho puso en riesgo la integridad de la población civil. Esta acción criminal que habría sido perpetrada con la activación de dispositivos explosivos atenta contra la tranquilidad y seguridad del pueblo guajiro y será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes'.

Las tropas de la Primera División continúan desplegadas operativamente en la zona, reforzando las medidas de seguridad y actuando de forma coordinada con la Policía Nacional y otras autoridades, con el objetivo de garantizar la protección de los ciudadanos y dar con los responsables de este atentado terrorista. Asimismo, se han iniciado labores de inteligencia para identificar a los perpetradores y desarticular las células del ELN que operan en la región.

La situación en La Guajira es particularmente compleja debido a su ubicación fronteriza con Venezuela, lo que facilita el tránsito de grupos armados y el contrabando de armas y explosivos. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa y colabore con las fuerzas de seguridad en la prevención de nuevos atentados. El ataque contra el batallón en Riohacha ha generado una oleada de condenas por parte de diferentes sectores políticos y sociales.

Organizaciones de derechos humanos han instado al gobierno a fortalecer las medidas de protección para las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región, que son las más afectadas por el conflicto armado. En respuesta a este hecho, el Comando General de las Fuerzas Militares ha ordenado un reforzamiento de la presencia militar en el departamento y la implementación de operaciones ofensivas contra los campamentos del ELN en la Serranía del Perijá.

Se espera que en los próximos días se registren capturas y decomisos de material explosivo. La comunidad internacional también ha manifestado su solidaridad con el gobierno colombiano. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia condenó el atentado y reiteró su respaldo a los esfuerzos de paz en el país. Estados Unidos, a través de su embajada en Bogotá, ofreció asistencia técnica para la investigación del ataque.

Mientras tanto, los soldados heridos continúan su proceso de recuperación. Algunos de ellos han sido trasladados a hospitales de mayor complejidad en Valledupar y Barranquilla. Se reporta que la mayoría se encuentra fuera de peligro, aunque al menos dos permanecen en cuidados intensivos con pronóstico reservado.

El gobierno colombiano ha reiterado su disposición al diálogo con todos los grupos armados que demuestren voluntad de paz, pero advirtió que no tolerará actos de terrorismo que atenten contra la población civil y la Fuerza Pública.

'No vamos a permitir que estos grupos sigan sembrando el terror en nuestro territorio. El Estado colombiano actuará con toda la fuerza de la ley para garantizar la seguridad de los colombianos', afirmó el ministro de Defensa en una declaración oficial. Este atentado pone de relieve la fragilidad de la seguridad en La Guajira y la necesidad de una estrategia integral que aborde tanto las causas estructurales del conflicto como la presencia de grupos armados.

Organizaciones sociales de la región han solicitado una mayor inversión en desarrollo social y económico, como una forma de reducir la violencia y ofrecer alternativas a las comunidades vulnerables





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