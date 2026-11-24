El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el ataque con carro bomba contra la Gobernación del Meta en Villavicencio, prometiendo una respuesta implacable del Estado sin negociar con el narcoterrorismo.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó oficialmente la ocurrencia de un atentado con explosivos dirigido contra la sede de la Gobernación del Meta, ubicada en la ciudad de Villavicencio. El mandatario estatal indicó que se encuentra a la espera de los reportes oficiales detallados sobre la magnitud de los daños y el estado de las personas involucradas en el incidente.

Detalles del Ataque y Respuesta del Estado

Según la información preliminar disponible, el ataque habría sido ejecutado mediante un carro bomba que impactó contra las instalaciones gubernamentales y causó daños a varios edificios cercanos. Las autoridades ya se encuentran en la zona verificando los hechos y coordinando las respuestas inmediatas ante la situación de emergencia.

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El presidente De la Espriella responsabilizó directamente al narcoterrorismo de esta agresión, describiéndola como una reacción desesperada frente a la ofensiva militar decidida que el Gobierno ha desplegado contra las estructuras armadas ilegales. El mandatario aseguró que el objetivo de estos actos es intimidar a la población y forzar un retroceso en las políticas de seguridad del Estado.

En su mensaje, el jefe de Estado fue enfático al establecer que su administración no negociará bajo ninguna circunstancia con estos grupos criminales, reiterando que no habrá procesos de paz falsos ni diálogo con los responsables de la violencia. Prometió, además, una respuesta contundente e implacable de la Fuerza Pública contra los autores intelectuales y ejecutores del atentado.

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Contexto de Violencia Reciente en la Región

Este incidente se produce en un contexto de alta tensión en la región, ocurriendo ocho días después del atentado con carro bomba registrado en el peaje Pipiral, situado en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio. En ese ataque previo, un vehículo cargado con explosivos detonó sin lograr ingresar completamente a las instalaciones, causando daños materiales y el cierre temporal del corredor vial, pero sin reportar heridos.

Adicionalmente, este hecho sucede solo dos días después del bombardeo realizado por el Gobierno contra la Estructura 44 en el municipio de Mapiripán. Durante la madrugada, en el marco de la Operación Ninfa, las fuerzas militares reportaron la muerte de cinco integrantes de esa disidencia de las Farc, una operación cuyos resultados fueron divulgados por el propio presidente.

Villavicencio, capital del departamento del Meta y centro comercial de los Llanos Orientales, se encuentra a aproximadamente 120 kilómetros por vía terrestre de la capital del país. La gobernadora del departamento había anunciado previamente medidas para reforzar la seguridad en la vía al Llano y ofrecido una recompensa millonaria por información que permitiera capturar a los responsables de la violencia en la zona.

Compromiso de Seguridad y Futuro Inmediato

El presidente Abelardo de la Espriella reiteró su compromiso firme con la patria, asegurando que cada gota de sangre derramada por el pueblo colombiano será perseguida con toda la capacidad disponible. La respuesta del Estado buscará desarticular las capacidades operativas de los grupos armados que buscan perturbar la tranquilidad pública en la región.

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Las investigaciones continúan en curso para determinar con precisión el número de víctimas y la magnitud exacta de los daños estructurales. La comunidad internacional y los medios de comunicación siguen de cerca la situación en Villavicencio mientras las autoridades locales restablecen la normalidad en la infraestructura gubernamental afectada.