El presidente Abelardo de la Espriella condemnó el ataque a la Gobernación del Meta en Villavicencio. El hecho ocurre en la décima aniversario del Acuerdo de Paz y en medio de crisis políticas.

En la noche del lunes 23 de noviembre, la Gobernación del Meta, con sede en Villavicencio, fue el objetivo de un ataque terrorista que dejó sus instalaciones destruidas. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la gravedad de los daños causados por la explosión en las dependencias del gobierno regional.

La reacción del presidente departamental

El mandatario Abelardo de la Espriella informó sobre el atentado a través de su cuenta en la plataforma X. El jefe ejecutivo aseguró que se encuentran a la espera de los reportes oficiales para determinar si hubo víctimas fatales. De la Espriella describió el acto como una medida desesperada de grupos narcoterroristas.

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El gobernante argumentó que estos actores armados pretenden intimidar a las autoridades y obligarlas a retroceder para buscar supuestos nuevos procesos de paz. La administración regional ha anunciado que iniciarán las acciones necesarias para identificar a los responsables del ataque.

Décimo aniversario del Acuerdo de Paz en Colombia

Este martes 24 de noviembre se conmemora una década desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. La histórica firma ocurrió en el Teatro Colón de Bogotá y definió seis puntos fundamentales para el cese del conflicto.

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Los ejes acordados incluyen la reforma rural integral, la participación política, el fin del conflicto armado, la solución al problema de las drogas ilícitas, la atención a las víctimas y la implementación con verificación. A pesar de ser un precedente mundial por garantizar verdad y justicia, la ejecución completa de ninguno de estos puntos se ha logrado plenamente.

Dentro de la agenda oficial para la celebración, se han programado diversos eventos y conversatorios. Entre ellos destaca el debate titulado "Sometimiento a la justicia: ¿fin de las negociaciones de paz?". Este encuentro se llevará a cabo en el auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Crisis en el Pacto Histórico y denuncias éticas

Mientras tanto, la bancada del Pacto Histórico sostuvo una reunión extensa para analizar denuncias sobre supuestos diplomas falsos presentados por varios de sus congresistas. La representante por Antioquia, Luz Verónica Estrada, se encuentra en el centro de la controversia y ya ha sido sancionada por la Procuraduría.

La colectividad política instaló la Comisión Nacional de Ética para evaluar estos casos. En un comunicado oficial, el grupo parlamentario afirmó que no amparan conductas que atenten contra la fe pública. Indicaron que cualquier integrante que falsifique un documento académico deberá asumir las sanciones penales y disciplinarias establecidas.

La bancada recordó que la Constitución no requiere título universitario para ejercer el cargo, sino que establece condiciones básicas como la nacionalidad y la edad mínima. Para la Cámara se requiere tener 25 años, mientras que para el Senado la edad mínima es de 30 años.

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Impacto financiero y presupuestal en Bogotá

En el ámbito económico, el Concejo de Bogotá inició este lunes la discusión del último presupuesto de la administración de Carlos Fernando Galán. La cifra total asciende a 42,7 billones de pesos colombianos para el año 2027, siendo la más alta en términos nominales de la historia de la ciudad.

De este monto, 33,2 billones se destinarán a inversión, 5,7 billones a funcionamiento y 3,8 billones al servicio de la deuda pública. El Concejo tendrá al menos dos semanas para examinar la distribución de los recursos. Deben garantizar obras como el Metro y mantener colegios y hospitales sin descuidar los compromisos fiscales del Distrito.

En el mercado internacional, la bolsa de Nueva York registró un disparo significativo tras el regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia. El índice Nasdaq subió un 6,51 %, el S&P 500 ganó un 4,73 % y el Dow Jones avanzó un 3,01 %. La acción de Nvidia recuperó valor tras la salida de Huang el 12 de noviembre, momento en que la acción se había hundido 27,7 %.

La junta directiva de la compañía lo restituyó en el cargo tras recibir aportes de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Determinaron que su regreso no representa un riesgo para la seguridad nacional. La capitalización bursátil de Nvidia superó los 900 millones de dólares en una sola sesión, alcanzando los 165,05 dólares por acción. La empresa mantiene una investigación sobre una presunta operación de inteligencia extranjera.