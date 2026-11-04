Atentado con explosivos contra subestación de Policía en El Patía, Cauca

Un atentado con explosivos contra la subestación de Policía en El Patía, Cauca, dejó un joven barbero muerto y dos ancianas lesionadas este miércoles.

Un atentado dirigido contra la subestación de Policía del sector El Estrecho, en el municipio caucano de El Patía, dejó varias personas lesionadas en la mañana de este miércoles. Según la información preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió a pocos metros de la base policial, a un costado de la vía Panamericana.

La explosión dejó un muerto y dos heridos. La víctima mortal es un joven barbero de 20 años de edad, mientras que dos ancianas resultaron lesionadas y fueron remitidas a centros médicos para recibir atención.

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Cómo se produjo la explosión en El Estrecho

Una volqueta cargada con explosivos estalló cerca de la subestación de Policía de El Estrecho, según la versión inicial de las autoridades. Otras versiones sugieren que el artefacto pudo haber sido un furgón, por lo que la información sobre el tipo de vehículo aún no está confirmada.

El estallido ocurrió en la mañana del miércoles, sobre la vía Panamericana, una de las principales arterias que atraviesan el departamento del Cauca. La cercanía del explosivo a la base policial fue el factor que, según el reporte inicial, dejó a los civiles afectados en la zona.

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Sospechas sobre el frente Carlos Patiño

La Fuerza Pública sospecha que el atentado fue perpetrado por el frente Carlos Patiño, una de las estructuras más beligerantes del Estado Mayor Central, EMC. Esta disidencia de las Farc es comandada por Néstor Vera Fernández, conocido con el alias de 'Iván Mordisco'.

Las autoridades no han presentado, en la información disponible, un balance de capturas ni identificado responsables del ataque. Las sospechas se basan en el análisis preliminar de la Fuerza Pública y deben ser verificadas por las investigaciones en curso.

Atentado en Yotoco y alcance de la ofensiva

En la madrugada del mismo miércoles, horas antes del ataque en El Patía, se registró otro atentado terrorista en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca. Este hecho también fue atribuido a la misma organización, según la información conocida hasta el momento.

El ataque ocurrió a las 3:45 a.m. en el peaje de Mediacanoa. Los sospechosos son dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que lanzaron un artefacto explosivo contra la estructura del peaje.

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En ese caso no se registraron personas afectadas, pero sí daños a la infraestructura física del lugar, en particular en las barandas de paso de dos carriles y en el techo. Las dos acciones, separadas por varias horas y en departamentos distintos, han sido atribuidas a la misma organización armada.

La información sobre este caso se publica como preliminar y se espera una ampliación oficial con nuevos detalles sobre el avance de las investigaciones y las medidas de seguridad en la región.