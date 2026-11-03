Atentado con explosivos en Algeciras deja un policía muerto y heridos

Un ataque con moto bomba en Algeciras, Huila, durante Halloween mató a un policía y hirió a otros siete. El Procurador condemnó el hecho.

La celebración de la noche de Halloween en el departamento del Huila se vio profundamente marcada por la violencia tras un ataque armado registrado en la zona rosa del municipio de Algeciras. La detonación ocurrió durante la noche, mientras efectivos de la Policía Nacional se encontraban realizando labores de patrullaje en el casco urbano del municipio. Este violento suceso tuvo como consecuencia directa la muerte del patrullero Julián Esmite Castaño, quien perdió la vida en el lugar o durante el traslado inmediato.

Detalle de las víctimas del ataque

Además del agente fallecido, el ataque dejó un saldo de otros siete heridos, incluyendo a sus compañeros de patrulla y civiles presentes en la zona. Los compañeros del uniformado caído, identificados como Jaime Andrés García y Yerson Alejandro Rojas, resultaron heridos en el incidente. El resto de las víctimas corresponden a cinco personas más de la comunidad civil que se encontraban en las inmediaciones cuando ocurrió la explosión.

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Alexander Martínez, alcalde del municipio, confirmó los detalles oficiales del suceso y aclaró la situación médica de los afectados. Indicó que cinco de los heridos fueron remitidos con urgencia a la ciudad de Neiva debido a la gravedad crítica de sus lesiones. Por su parte, dos de los heridos permanecieron en el centro asistencial local, donde están bajo estricta observación médica para monitorear su estado de salud.

Reacción oficial y condena del Procurador

Las autoridades nacionales reagendaron sus posturas frente a este nuevo ataque terrorista en la región sur del país. El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, emitió un comunicado en el que rechazó con total contundencia el atentado perpetrado mediante el uso de explosivos en la zona rosa de Algeciras. Desde el Ministerio Público se manifestó toda su solidaridad con la Policía Nacional y con las familias del uniformado fallecido y de los heridos.

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El Procurador también exigió a las autoridades competentes actuar con la máxima celeridad posible para dar con los responsables materiales e intelectuales del ataque. Se pidió garantizar la seguridad inmediata de la población en el norte del Huila y se reiteró el apoyo institucional para investigar los hechos con total transparencia y eficacia.

Contexto de violencia en la región

Este incidente se suma a un patrón reciente de violencia armada en zonas estratégicas del sur colombiano, incluyendo el reciente atentado contra el peaje de El Bordo en el Cauca, donde explosivos destruyeron casetas recién reconstruidas. En Algeciras, inmediatamente después de la explosión, las autoridades reforzaron los controles de seguridad en la zona para evitar nuevas afectaciones a la población civil y a los uniformados.

Testigos y vecinos relataron cómo uniformados y habitantes del municipio colaboraron para trasladar a los heridos y asegurar la escena. Videos publicados en redes sociales muestran el caos inicial y los esfuerzos conjunto para atender a las víctimas en un lugar altamente concurrido por las festividades. Este tipo de acciones terroristas buscan generar miedo en la población y desestabilizar la tranquilidad en regiones donde las fuerzas del orden trabajan incansablemente.

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La comunidad de Algeciras ha manifestado su dolor y rechazo ante estos actos de violencia que interrumpen las celebraciones y ponen en riesgo vidas inocentes. El estado colombiano ha reafirmado su compromiso de proteger a sus ciudadanos y castigar a quienes atentan contra la paz y la institucionalidad. La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del atentado.