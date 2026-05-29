Atentado con explosivos en mina de Buriticá, Antioquia: una víctima muerta y otra herida

Un atentado con explosivos en una mina de Buriticá, Antioquia, dejó un hombre muerto y otro herido. Las autoridades investigan quiénes fueron los responsables de este hecho violento.

El pasado jueves 28 de mayo se registró un atentado con explosivos en una mina de Buriticá, Antioquia , dejando un hombre muerto y otro herido.

Las autoridades investigan quiénes fueron los responsables de este hecho violento. La Alcaldía de Buriticá y la empresa multinacional Zijin-Continental Gold denunciaron que el ataque ocurrió en horas de la noche del jueves en el túnel Higabra y habría sido perpetrado, según la compañía, por presuntos mineros ilegales que operan en la zona. De acuerdo a información preliminar, dos hombres realizaban labores de retrollenado de socavones cuando fueron atacados sin previo aviso.

La víctima fatal fue identificada como Eder Sneyder Alemán Parra, de 29 años, contratista de la empresa Job Talent. La empresa aseguró que solicitó apoyo inmediato a la Policía Nacional con el fin de retomar el control de la zona y adelantar la evacuación de los afectados.

La situación y el accionar criminal de la minería ilegal en el municipio, y particularmente en las operaciones de la compañía, se salió completamente de control, señaló Zijin-Continental Gold a través de un comunicado. Asimismo, rechazó el atentado y pidió a las autoridades esclarecer lo sucedido para judicializar a los responsables tanto materiales como intelectuales. La compañía también indicó que ha venido alertando a las autoridades locales, regionales y nacionales sobre los riesgos derivados de la minería ilegal.

La situación en la mina de Buriticá sigue siendo de gran preocupación, ya que se ha reportado que la minería ilegal es un problema común en la región y que las autoridades han sido lentas en tomar medidas para abordar el problema. La comunidad local está muy afectada por la situación y pide a las autoridades que tomen medidas urgentes para proteger la vida y la seguridad de los trabajadores y los habitantes de la zona





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