Atentado con Explosivos Sacude Palmira, Valle del Cauca

Un ataque con explosivos cerca del batallón Codazzi en Palmira generó alarma en la comunidad. El personero municipal denuncia la falta de contundencia del gobierno nacional ante la escalada de violencia en el Valle del Cauca.

La noche del martes, el municipio de Palmira , ubicado en el departamento del Valle del Cauca, fue escenario de un preocupante ataque con explosivos perpetrado en las cercanías del batallón Codazzi.

Este incidente generó una comprensible alarma entre los residentes locales y reavivó las inquietudes sobre la delicada situación de orden público que persiste en la región. El personero municipal, William Andrey Espinoza, confirmó que el ataque consistió en el lanzamiento de tres cilindros explosivos hacia la instalación militar, aunque afortunadamente solo uno de ellos detonó. La explosión, si bien no causó víctimas mortales ni heridos, sembró el pánico y la incertidumbre en la comunidad palmirana.

El funcionario enfatizó que, a pesar de la gravedad del suceso, no se registraron bajas ni entre la fuerza pública ni entre la población civil, lo cual fue considerado un resultado afortunado. Sin embargo, el impacto psicológico en los habitantes de Palmira fue innegable, generando una atmósfera de temor y zozobra.

El personero Espinoza describió la reacción de la población como una de horror, evidenciando el profundo efecto que este tipo de actos violentos tiene en la vida cotidiana de las personas. Este atentado en Palmira no ocurrió de forma aislada, sino que se suma a otro incidente violento registrado el mismo día en la ciudad de Cali, específicamente en el batallón Pichincha.

El personero Espinoza destacó que ambos ataques, ocurridos en un mismo día en diferentes puntos del Valle del Cauca, evidencian una escalada de la violencia en la región. Ante estos hechos, el personero de Palmira expresó un rechazo contundente, calificándolos como actos crueles, violentos, bárbaros y terroristas que afectan directamente a la población vallecaucana.

En cuanto a los posibles responsables, Espinoza señaló la presencia en el territorio de diversas estructuras ilegales, incluyendo el grupo armado Jaime Martínez, el grupo 2057 y la estructura conocida como Dan Izquierdo. Estas organizaciones, según el funcionario, han ido ganando fuerza y control en la región.

No obstante, aclaró que la identificación y el establecimiento de responsabilidades corresponden a las autoridades competentes. El personero también abordó el contexto general de seguridad en el departamento, expresando su preocupación por la falta de acciones contundentes por parte del gobierno nacional para abordar la creciente violencia. Considera que la respuesta del gobierno ha sido insuficiente y carece de claridad, lo que contribuye a la persistencia de la inseguridad.

En este sentido, el personero de Palmira hizo un llamado urgente a fortalecer la presencia institucional en la región, solicitando decisiones concretas por parte del presidente y del gobierno nacional para dotar a los niveles departamental y municipal de mayores capacidades y recursos. Subrayó la necesidad de aumentar las capacidades en los territorios para poder enfrentar de manera efectiva la amenaza de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de la población.

Tras los sucesos en Cali y Palmira, se han convocado consejos de seguridad tanto a nivel departamental como municipal con el objetivo de analizar la situación de seguridad en el Valle del Cauca y definir estrategias y medidas para contrarrestar la escalada de violencia. Estas reuniones buscan coordinar esfuerzos entre las diferentes autoridades y establecer un plan de acción integral para proteger a la población y restablecer el orden público.

La situación en el Valle del Cauca exige una respuesta rápida y efectiva por parte del gobierno nacional, así como una mayor inversión en seguridad y desarrollo social para abordar las causas profundas de la violencia y construir un futuro más seguro y próspero para todos los habitantes de la región. La comunidad palmirana, como muchas otras en el departamento, espera con esperanza que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar su seguridad y proteger sus derechos





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Palmira Valle Del Cauca Atentado Explosivos Violencia Seguridad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ataque terrorista en Palmira y escalada de violencia en el Valle del CaucaUn nuevo atentado con explosivos sacudió Palmira, Valle del Cauca, cerca del batallón Agustín Codazzi. Este ataque se suma a otro ocurrido horas antes en Cali, evidenciando un aumento de la inseguridad en la región. El gobierno nacional se trasladará a la zona para un consejo de seguridad.

Read more »

No cesan los ataques terroristas en Valle del Cauca: detonan explosivos cerca de batallón en PalmiraDe momento no se tiene información por parte de las autoridades si este nuevo hecho criminal dejó lesionados o víctimas fatales.

Read more »

Atentado con Carro Bomba Sacude Palmira, Valle del CaucaUn carro bomba explotó cerca del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira, Valle del Cauca, sin dejar víctimas mortales pero causando daños materiales. La gobernadora del Valle del Cauca solicita apoyo urgente al gobierno nacional ante la escalada de violencia.

Read more »

Explosión de buseta bomba en Palmira, Valle del CaucaUn microbús cargado con explosivos estalló cerca del Batallón de Ingenieros en Palmira, Valle del Cauca, en el segundo ataque del día en el departamento, tras una explosión similar en Cali. El ataque causó daños materiales y mantiene a las autoridades en alerta.

Read more »

Otro atentado con carro bomba en Palmira, Valle del Cauca: esto se sabeDOLAR

Read more »

Escalada de violencia en el Valle del Cauca tras atentado con carro bomba en PalmiraLa gobernadora Dilian Francisca Toro denuncia un aumento de la violencia en el Valle del Cauca tras un atentado con carro bomba contra el batallón Agustín Codazzi y un intento fallido con un bus escolar lleno de explosivos en Cali. Solicita apoyo urgente al gobierno nacional y un fortalecimiento de la seguridad en la región.

Read more »