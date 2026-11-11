Atentado con granada contra RCN en Cali: captura inicial descartada

Explosión en sede de RCN en Cali deja daños materiales. Autoridades descartan detenciones iniciales mientras investigan atentado contra medios bajo alertas previas.

En la madrugada del miércoles, las instalaciones de la cadena de televisión RCN situadas en la ciudad de Cali fueron objeto de un ataque terrorista mediante el lanzamiento de un artefacto explosivo tipo granada. Dos individuos que circulaban en una motocicleta arrojaron el dispositivo frente a la sede principal, detonándolo en las inmediaciones del edificio sin causar víctimas humanas.

Detalles del ataque y daños materiales

Las primeras versiones oficiales indican que la explosión provocó daños exclusivamente materiales en la infraestructura del medio de comunicación. Los registros visuales compartidos en redes sociales muestran que el pavimento del andén se levantó por la fuerza del impacto y que los vidrios de varias ventanas quedaron rotos. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas como consecuencia directa del incidente.

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Capturas descartadas e investigación continua

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció inicialmente que las fuerzas del orden habían logrado capturar a dos personas sospechosas de estar involucradas en el hecho. Sin embargo, según reportes de El Tiempo, minutos después de la detención las autoridades determinaron que esas dos personas fueron descartadas como responsables. Por esta razón, continúan las labores investigativas para identificar a los verdaderos autores del atentado.

Posición del presidente sobre la violencia

El presidente Abelardo De la Espriella expresó su firme rechazo al ataque a través de su cuenta en la plataforma X, donde afirmó que ningún grupo narcoterrorista silenciará a los medios de comunicación. Declaró que ha ordenado el despliegue de todas las capacidades de la fuerza pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal.

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Contexto de amenazas previas a medios

Este incidente ocurre días después de que varios medios de comunicación del país, incluyendo Caracol Televisión y RCN, recibieran alertas de posibles planes de grupos armados ilegales. Como medida preventiva, el pasado sábado 7 de noviembre los trabajadores de Caracol Televisión fueron evacuados de su sede central en Bogotá ante la inminencia de ataques.

Reacciones institucionales y solidaridad

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, manifestó que la libertad de prensa es un pilar de la democracia y rechazó el ataque con granada ocurrido en Cali. Ambos mandatarios reiteraron su solidaridad con los periodistas y comunicadores, asegurando que proteger a los medios es proteger el derecho de todos los ciudadanos a estar informados y que la violencia no callará a quienes informan.