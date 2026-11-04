Atentado con volqueta bomba en Planadas revela crisis de seguridad en Tolima

El ataque en Planadas dejó cuatro muertos y 17 heridos, exhumando alertas tempranas de la Defensoría sobre la disputa territorial de disidentes de las FARC en el sur del Tolima y la expansión de economías ilícitas.

Un ataque explosivo protagonizado por una volqueta modificada sacudió la mañana del lunes en el municipio de Planadas, ubicado en el sur del departamento del Tolima, Colombia, dejando un saldo trágico de cuatro personas fallecidas y 17 heridas. La explosión, ocurrida durante las horas de la madrugada, afectó gravemente a civiles, incluyendo a una bebé de dos meses de edad, y dañó severamente la infraestructura de 177 viviendas en la zona residencial.

Despliegue bélico y alertas tempranas ignoradas

El evento violento reactivó las advertencias emitidas por la Defensoría del Pueblo desde hace años sobre la consolidación de estructuras armadas ilegales en esta región estratégica. La entidad identificó en la Alerta Temprana 016 de 2022 la presencia y disputa territorial entre dos facciones disidentes de las antiguas FARC-EP: el Comando Coordinado de Occidente y la Segunda Marquetalia. Estas alertas señalaban riesgos específicos de homicidios, extorsiones, reclutamiento forzado y violencia sexual.

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La seguridad en Planadas había sido previamente documentada en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 15, que incluía también a Ataco, Chaparral y Rioblanco. La Defensoría había alertado sobre la interferencia de grupos armados en la participación democrática y la libertad de los electores durante los procesos electorales de 2022, advirtiendo que la disputa por el territorio afectaba tanto las zonas rurales como los centros poblados.

Economías ilícitas y expansión minera en la zona

La Defensoría del Pueblo destacó que la expansión de la extracción ilícita de minerales, iniciada en Ataco, se estaba extendiendo hacia Chaparral y Coyaima, con riesgos potenciales para Planadas y Rioblanco. Esta actividad económica ilegal fortalecía financieramente a las estructuras armadas, elevando los niveles de violencia en una región atravesada por corredores estratégicos. Tras el atentado, la entidad confirmó que la expansión de estas economías había agravado el escenario de seguridad, especialmente en Ataco.

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La organización precisó que, según la información recibida, la actuación de la Fuerza Pública había impedido hasta la fecha que la economía ilegal se extendiera completamente hacia Planadas. Sin embargo, la detonación de la volqueta bomba demuestra que la presión de los grupos disidentes sigue siendo una amenaza latente y letal para la población civil y las instituciones públicas, incluido el hospital municipal, que sufrió daños significativos.

Consecuencias políticas y responsabilidades gubernamentales

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, asumió la responsabilidad política del deterioro de las condiciones de seguridad, responsabilizando directamente a la administración nacional de Gustavo Petro. Matiz afirmó que había advertido desde 2024 sobre el avance de las estructuras armadas ilegales, acusando al gobierno de ser indolente y de no escuchar sus llamados. La mandataria sostuvo que en estos cuatro años se perdió el progreso de seguridad logrado en las tres décadas anteriores.

El ataque con explosivos lanzados desde una volqueta acondicionada con rampas confirma la escalada violenta que incluye el uso de drones y motocicletas bomba en la región. Los habitantes de Planadas y los municipios vecinos viven nuevamente con miedo y zozobra, reviviendo episodios de violencia similares a los ocurridos hace más de 20 años. La comunidad espera medidas urgentes para garantizar su seguridad frente a la disputa territorial entre los disidentes de las antiguas FARC-EP que operan en el sur del Tolima.