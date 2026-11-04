Atentado contra conductor de TransMilenio y otras noticias clave en Bogotá

Conductor de bus articulado herido en Bogotá. Detalles del ataque, investigaciones policiales, hallazgos en El Dorado y caso de mujer desaparecida.

Un hombre que descendió de una motocicleta atentó con arma de fuego contra el conductor de un bus articulado de TransMilenio en Bogotá. Las primeras versiones conocidas por las autoridades indican que el atacante esperó a que el bus saliera de la estación en dirección al oriente para disparar contra el vidrio panorámico del vehículo.

El teniente coronel Luis Pardo, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que los uniformados llegaron al lugar tras recibir el reporte de la central de comunicaciones. El conductor permanecía bajo atención médica hasta el momento de la publicación del reporte policial inicial.

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Detalles del mecanismo del ataque

La Policía informó que unidades de Policía Judicial e Inteligencia adelantan labores de vecindario y recolección de material probatorio. También recopilan testimonios para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del ataque. La investigación busca identificar al responsable y determinar los motivos de la agresión contra el chofer del transporte público.

Cifrado de drogas en El Dorado

Durante su recorrido por Bogotá, Edward Porras también informó sobre dos procedimientos realizados en el aeropuerto El Dorado. La Policía encontró más de 21 kilos de una sustancia con características similares a la marihuana en uno de los controles. En otra inspección, fueron incautados más de 50 kilos en total de material relacionado.

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Estas intervenciones forman parte de las labores rutinarias de seguridad en la terminal aérea. Los agentes se enfocan en interceptar el tráfico de sustancias ilícitas que ingresan o salen del territorio nacional a través de esta vía estratégica para el comercio y el transporte.

Desaparición en estación Universidades

Por último, Porras reportó la desaparición de una mujer en la capital. La mujer salió de su lugar de trabajo cerca de las 6:30 p. m. y posteriormente llamó a su familia para informar que se encontraba en la estación Universidades de TransMilenio y que se dirigía al portal de Suba.

Hasta el momento, no había regresado a su casa. La Policía revisaba las cámaras de seguridad para establecer su paradero. Los familiares y las autoridades mantienen la alerta abierta mientras se rastrean los movimientos de la desaparecida en la red de transporte masivo.