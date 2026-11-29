El presidente Abelardo de la Espriella condena el ataque contra Marco Antonio Hernández en Barranquilla, asegurando captura de responsables.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, emitió una declaración pública el sábado 28 de noviembre tras denunciar un violento ataque contra un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( INPEC) en la ciudad de Barranquilla. El mandatario utilizó la red social X para rechazar firmemente lo que calificó como un acto cobarde dirigido contra el dragoneante Marco Antonio Hernández Paternina, quien resultó herido durante su traslado habitual.

Detalles del Ataque en el Sur de Barranquilla

El incidente se registró en la tarde del sábado 28 de noviembre, específicamente en el barrio Carrizal, ubicado en el sur de Barranquilla. Hernández Paternina, dragoneante del INPEC, se encontraba desplazándose en su vehículo particular al concluir su jornada laboral en la cárcel El Bosque. Al circular por la intersección de la calle 51C con la carrera 4, el funcionario fue víctima de un emboscada perpetrada por delincuentes que aparentemente lo seguían.

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Los agresores, quienes se movilizaban en una motocicleta, descargaron múltiples impactos de bala contra el automotor del dragoneante. Según la información disponible, Marco Antonio Hernández recibió cinco disparos que lo dejaron en estado grave. El atacante, identificado como el parrillero de la moto, realizó el fuego desde la parte trasera de la unidad antes de dar a luz.

Respuesta Institucional y Solidaridad Presidencial

Abelardo de la Espriella no tardó en manifestar su solidaridad con el agresado y su familia. A través de su publicación oficial, el presidente de Colombia expresó su certeza de que estos crímenes no permanecerán en la impunidad. El mandatario afirmó explícitamente que las autoridades actuarán con toda la contundencia de la ley para garantizar la captura de los responsables lo antes posible.

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El presidente subrayó el compromiso del gobierno nacional con la protección de quienes trabajan por la seguridad del país. En su mensaje, Abelardo de la Espriella dejó claro que se defenderá a los funcionarios públicos que asumen riesgos en el cumplimiento de sus deberos, prometiendo una respuesta inmediata y firme frente a estos atentados dirigidos contra el personal penitenciario.

Contexto de Violencia Reciente contra Funcionarios

Este ataque no es un evento aislado, sino parte de una serie de hostigamientos registrados recientemente contra el personal del INPEC en la región. Hace pocos días, otro dragoneante que labora en la misma institución que la reciente víctima sufrió un intento de ataque en su vivienda del barrio Las Malvinas. En aquella ocasión, hombres armados dispararon contra la fachada de la casa, impactando ventanas y paredes, aunque no hubo heridos físicos en ese suceso.

La escalada de violencia dirigida contra el cuerpo de dragoneantes ha generado preocupación en la comunidad y en las autoridades. Estos incidentes ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los funcionarios penitenciarios y sus familias, quienes a menudo son blanco de represalias por parte de grupos criminales vinculados a las estructuras que los dragoneantes ayudan a custodiar.

Estado de Salud y Próximos Pasos

Después de ser baleado, Marco Antonio Hernández Paternina fue trasladado de urgencia al Hospital Barranquilla, ubicado en el centro de la capital del Atlántico. El funcionario ya se encuentra recibiendo atención médica especializada, aunque en el momento de redactar esta información el estado exacto de su salud permanece desconocido. Las autoridades competentes continúan las labores de investigación para identificar y aprehender a los presuntos autores intelectuales y materiales del ataque.