Tras el carro bomba del 23 de noviembre, gobernadores y el presidente condenan el ataque en Villavicencio mientras la inteligencia señala vínculos con narcotráfico.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó operaciones de la Fuerza Pública para capturar a los responsables del atentado con carro bomba que golpeó la Gobernación del Meta la noche del lunes 23 de noviembre. Esta medida se anuncia junto al respaldo unánime de gobernadores y figuras políticas hacia la gobernadora Rafaela Cortés y su administración departamental. Las autoridades rechazaron firmemente el uso de explosivos y demandaron la identificación inmediata de los culpables.

Análisis de Inteligencia y Vinculación Criminal

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, reveló durante una entrevista con Caracol Radio que la información de inteligencia apunta a estructuras vinculadas a alias Iván Mordisco. Esta organización criminal mantiene presencia en el sur del departamento, específicamente en la zona de Puerto Gaitán. No obstante, la mandataria aclaró que esta conexión no constituye una autoría confirmada, sino una hipótesis de trabajo.

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Cortés relacionó directamente el ataque con las intensas operaciones militares desplegadas en municipios como Mapiripán y Puerto Gaitán. La Fuerza Pública ha aumentado su presencia en los corredores estratégicos utilizados por estas organizaciones para el narcotráfico. Según su análisis, estas acciones oficiales están interrumpiendo las actividades ilegales, lo que podría haber motivado una reacción violenta contra las instituciones del Estado.

Estrategias de Seguridad y Recompensa Económica

La gobernadora interpretó que el atentado tiene como objetivo principal intimidar a las autoridades, a la Fuerza Pública y a la ciudadanía. Este ataque busca enviar un mensaje de desafío frente a la política de seguridad implementada por el Gobierno Nacional. Para combatir esta ola de violencia, Cortés solicitó a los habitantes que reporten cualquier movimiento sospechoso en sus comunidades.

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Como parte de las acciones concretas, la Gobernación del Meta, en conjunto con la Alcaldía de Villavicencio, ofreció una recompensa económica de hasta 150 millones de pesos. Esta suma está destinada a cualquier persona que entregue información útil que permita identificar a los responsables del ataque terrorista. La medida busca incentivar la cooperación ciudadana para esclarecer los hechos.

Condenas Nacionales y Posibles Consecuencias

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, emitió un rechazo firme al atentado, asegurando que la prioridad de su administración es proteger a la ciudadanía. Baquero pidió el apoyo del Gobierno Nacional y de la Fuerza Pública para esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en la ciudad. Su enfoque se centra en la atención a las personas afectadas y en la protección civil inmediata.

La Defensoría del Pueblo condenó el uso de explosivos en zonas urbanas, advirtiendo que esta práctica pone en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos. La entidad relacionó lo ocurrido en Villavicencio con otros hechos de violencia registrados recientemente en diferentes regiones del país. Solicitaron respetar el Derecho Internacional Humanitario y suspender las acciones contra bienes civiles.

Solidaridad de Gobernadores y Próximos Pasos

Representantes de Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Caquetá enviaron mensajes de respaldo a Rafaela Cortés y a los funcionarios de la Gobernación. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, condenó el atentado y pidió que los responsables sean llevados ante la justicia o neutralizados. El general Juvenal Díaz también expresó su solidaridad, afirmando que el Estado no puede retroceder ante los violentos.

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Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, señaló que las acciones terroristas no deben detener el trabajo de las instituciones. Cortés tenía prevista una reunión con el presidente de la República a las 8:00 a. m. para revisar lo ocurrido y coordinar acciones institucionales. Esta reunión busca definir estrategias conjuntas para enfrentar la inseguridad en la región.