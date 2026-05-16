Atentado contra Julián Cardona y incautación de 3 toneladas de marihuana en Cubarral

Denuncian un atentado contra Julián Cardona, candidato a la Alcaldía de Cubarral, Meta, e intendente de la Policía. Asimismo, informaron de la incautación de casi tres toneladas de marihuana de la Segunda Marquetalia en la zona rural del municipio.

denunció que en horas de la mañana de este viernes se registró un atentado contra Julián Cardona , candidato a la Alcaldía de Cubarral , Meta , e intendente de la Policía.

Se trataba de un ataque con fusil cuando Cardona se desplazaba por una zona rural del municipio, durante lo que incautaron casi tres toneladas de marihuana de la Segunda Marquetalia. Además, desde el Centro Democrático informaron amenazas y otros actos de intimidación en otras zonas del país contra militantes, líderes y dirigentes del partido.

Exigieron al Gobierno nacional, a las autoridades y a la Unidad Nacional de Protección garantizar la vida, la seguridad y las garantías democráticas de nuestros dirigentes y militantes, rechazando la violencia en la democraci





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