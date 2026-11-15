Atentado deja dos heridos en San Pedro, Sucre, incluido Jaime Troncoso

Un ataque con arma de fuego en San Pedro, Sucre, el 14 de noviembre, dejó graves heridas al ganadero Jaime Troncoso y al comerciante Ember Vergara durante un evento en KDF Boutique.

Un ataque con arma de fuego registrado la tarde del sábado 14 de noviembre en el municipio de San Pedro, departamento de Sucre, dejó como saldo dos personas heridas con diversa gravedad. El hecho occurred durante la apertura de KDF Boutique, un establecimiento comercial propiedad de la creadora de contenido Keisy Díaz, y su esposo, el reconocido ganadero Jaime Troncoso. Las autoridades confirman que el tiroteo tomó por sorpresa a los asistentes y al personal presente en el lugar, generando pánico inmediato y requiriendo la intervención rápida de los servicios de emergencia para evacuar a los lesionados.

Identidad de las víctimas del tiroteo

La principal víctima del incidente es Jaime Troncoso, un empresario destacado en la región por ser propietario de la Ganadería Pekín y por su participación en el sector agropecuario de Sucre. Troncoso sufrió heridas graves durante el enfrentamiento y fue trasladado inicialmente a un centro asistencial local, con la intención de que su estado requiriera atención especializada en la ciudad de Sincelejo. Su condición y la de la otra víctima son monitoreadas de cerca por el equipo médico, mientras las investigaciones determinan el alcance exacto de las lesiones.

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Además de Troncoso, resultó afectado el comerciante Ember Vergara, quien padece lesiones menos severas pero que también requieren atención médica. Vergara se encontraba cerca del lugar de los hechos cuando el tiroteo estalló, y las versiones preliminares de testigos y fuentes oficiales indican que una bala perdida impactó en su persona. No se ha confirmado si hubo una intención directa contra Vergara, pero su presencia en la zona lo convirtió en una víctima colateral del enfrentamiento armado.

Contexto del evento y presencia de celebridades

El atentado ocurrió en las instalaciones de KDF Boutique poco después de que un conjunto vallenato brindara música para amenizar la celebración de la inauguración. Medios digitales regionales han reportado que el artista vallenato Kevin Rangel se encontraba presente en el lugar durante el acto. Rangel ha confirmado personalmente que su vida no corre peligro en la actualidad, aunque admitió que un proyectil pasó muy cerca de donde él estaba sentado en ese momento, lo que evidencia la cercanía y el peligro real que corrieron los invitados.

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La presencia de figuras como Kevin Rangel y la pareja de emprendedores, Keisy Díaz y Jaime Troncoso, atrae una atención mediática significativa sobre el suceso. La boutique es un negocio de propiedad de Keisy Díaz, quien junto a su esposo ha sido vista frecuentemente en eventos públicos y actividades empresariales. La combinación de la inauguración comercial con la música en vivo había congregado a varias personas, creando un entorno donde el ataque sorpresa tomó por completo desprevenidos a los asistentes.

Investigación de las autoridades policiales

Las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los responsables siguen siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Es notable que el atentado ocurrió a pocas cuadras de la Estación de Policía de San Pedro, un factor que las autoridades están evaluando dentro de su análisis de seguridad y respuesta. La cercanía al cuartel local no impidió que los sujetos, quienes llegaron en moto según se informa, ejecutaran el ataque y huyeran del lugar sin ser capturados en el acto.

Se desconoce hasta el momento el motivo específico detrás del ataque dirigido contra Jaime Troncoso. La justicia abrirá las diligencias correspondientes para determinar si se trata de un hecho de criminalidad común, un secuestro extorsivo frustrado o un conflicto personal. Mientras tanto, las fuerzas del orden mantienen la zona bajo escrutinio y recopilan evidencias físicas y testimoniales para armar el rompecabezas de lo sucedido la tarde del sábado 14 de noviembre en San Pedro.