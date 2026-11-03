Atentado en Algeciras deja un policía muerto y seis heridos por motocicleta bomba

Un ataque con motocicleta bomba en Algeciras, Huila, el 31 de octubre dejó un agente de la Policía muerto y seis heridos durante controles de seguridad nocturnos.

Un atentado con explosivos ocurrió hacia las 11:50 p. m. del sábado 31 de octubre durante las celebraciones de Halloween. Este ataque dejó un policía muerto y seis personas heridas en Algeciras, Huila. El incidente se registró en la zona rosa del municipio. Los uniformados realizaban labores de registro, vigilancia y control. El lugar estaba frente al establecimiento comercial Las Palmitas.

Detalle de la motocicleta bomba en Algeciras

Según las primeras hipótesis, el artefacto explosivo fue instalado en una motocicleta. Este vehículo permanecía estacionado en el sector cuando ocurrió la detonación. La víctima mortal fue identificada como el patrullero Julián Esmith Castaño López. Este agente llevaba 20 años al servicio de la Policía Nacional. La institución y el Gobierno emitieron comunicados confirmando estos datos.

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Entre los lesionados hay dos policías y cuatro civiles. Todas las víctimas recibieron atención médica tras la explosión. El alcalde de Algeciras, Alexander Martínez, entregó un primer balance oficial. Explicó que la presencia policial respondía a labores habituales de vigilancia. La zona concentra muchos establecimientos nocturnos y mucha afluencia de personas.

Reacciones y luto institucional por la muerte

El mandatario señaló que la noche anterior detonaron una motocicleta bomba. Como consecuencia, falleció un agente y otros tres resultaron heridos. Cinco civiles también sufrieron lesiones por el ataque. Ante lo sucedido, Martínez anunció un consejo de seguridad. Este buscará evaluar las medidas para el municipio. Reiteró la necesidad de mayor acompañamiento del Gobierno nacional.

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El presidente Abelardo se pronunció a través de la red social X. Condenó el asesinato del patrullero Julián Castaño López. También envió un mensaje de solidaridad a sus familiares. Manifestó que las autoridades perseguirán a los responsables del atentado. Afirmó que asesinar a un policía es atentar contra toda Colombia.

Investigación y atención médica en Neiva

Las unidades de la Policía y organismos de emergencia acudieron al lugar. Atendieron a los afectados y acordonaron la zona rosa. Se adelantaron inspecciones para descartar otros artefactos. Las primeras versiones indican que la motocicleta fue acondicionada con explosivos. Estos se activaron mientras los uniformados realizaban controles.

La Policía Nacional informó sobre acciones operativas para identificar a los responsables. Buscan ubicarlos y capturarlos para que respondan ante la justicia. El Ministerio de Defensa condenó el asesinato mediante un mensaje en X. Destacó los 20 años de servicio de Castaño López. Confirmó que la explosión ocurrió durante las labores de control.

El Ministerio expresó sus condolencias a familiares y compañeros. La Policía declaró luto institucional por la muerte del uniformado. Los dos policías y los cuatro civiles heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en Neiva. La institución aseguró que avanzan en la búsqueda de quienes participaron en el hecho.