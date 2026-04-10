Atentado en Bucaramanga: Ataque contra Subdirectores de Cárcel Palogordo en el Anillo Vial

Un ataque armado en el Anillo Vial de Bucaramanga, dirigido contra dos subdirectores de la cárcel de Palogordo, ha generado alarma y preocupación. El incidente, investigado como un posible atentado, resalta el aumento de amenazas contra el personal penitenciario.

Un ataque armado sacudió el Anillo Vial de Bucaramanga , en el área metropolitana, dirigido contra dos subdirectores de la cárcel de Palogordo. El incidente, que las autoridades investigan como un posible atentado, involucró al mayor (r) Tito Góngora y a Gerson Meneses, quienes se encontraban en un vehículo particular junto a su conductor al momento del ataque. Los hechos ocurrieron cuando salían del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( Inpec ) y se dirigían a sus residencias.

Según los reportes iniciales, individuos en motocicletas interceptaron el vehículo y abrieron fuego contra él. El conductor resultó herido en un ojo por esquirlas, mientras que los dos subdirectores lograron salir ilesos. Se presume que, en la reacción del esquema de seguridad, uno de los agresores fue herido. Este suceso ha generado gran alarma y preocupación en la región, especialmente considerando el contexto de seguridad actual y las crecientes amenazas contra el personal del Inpec.\La situación ha provocado reacciones inmediatas y llamados a la acción por parte de diversos actores. Hernando Mantilla, veedor carcelario, expresó su preocupación por el incremento de las amenazas y este ataque directo. Mantilla señaló que en los últimos meses se han registrado más de 51 amenazas contra miembros del Inpec. El veedor carcelario alertó sobre un posible cambio en el nivel de riesgo, advirtiendo que se ha pasado de simples intimidaciones a ataques directos contra el personal que trabaja en el sistema carcelario. La gravedad del incidente resalta la vulnerabilidad del personal penitenciario y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. Las autoridades locales y nacionales han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar los motivos detrás del ataque. Paralelamente, se han implementado medidas de protección adicionales para el personal del Inpec, buscando evitar que incidentes como este se repitan.\El incidente ha causado conmoción y ha puesto de manifiesto la complejidad de la situación de seguridad en la región. Las autoridades están recopilando pruebas, analizando videos de seguridad y tomando declaraciones de testigos para reconstruir la secuencia de eventos. La rápida intervención del esquema de seguridad y la presunta lesión de uno de los atacantes son elementos clave para la investigación. Además de la investigación en curso, se están evaluando las posibles conexiones del ataque con actividades delictivas dentro de la cárcel de Palogordo. La seguridad del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga se vio afectada por este hecho, ya que la Aerocivil emitió una alerta temporal que cerró las operaciones del aeropuerto. La investigación buscará determinar si existe alguna relación entre este incidente y otros hechos delictivos en la zona, y se espera que las conclusiones ayuden a definir estrategias para mejorar la seguridad en las cárceles y en el entorno de Bucaramanga. La comunidad local está a la expectativa de los resultados de la investigación y confía en que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos





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