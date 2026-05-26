Atentado en el norte: Guardia de seguridad muerto y cinco heridos en Barranquilla

Un ataque armado en el norte de Barranquilla dejó un guarda de seguridad muerto y dejó a cinco personas heridas. Dos escoltas del primer vehículo ingresaron a la empresa y abrieron la puerta al conductor, quien sería Jiménez Montes. De la camioneta que se quedó en la vía, también se bajaron dos escoltas. Jiménez Montes ingresó a la empresa y segundos después inició el ataque armado. Los sicarios aparecieron con armas de fuego y dispararon desde la esquina de la calle 84, con el objetivo de reducir a todos los escoltas y guardas de seguridad, para irrumpir en la empresa. La tropa, los comandos Gaula que se encuentran en el sector, reaccionan ante ellos, neutralizando en una reacción rápida a tres de los sujetos, en coordinación también con la Policía de vigilancia que llega al sector, donde se capturan estas tres personas, se incautan cuatro armas, un fusil, una subametralladora, dos pistolas y se ponen a disposición de la autoridad competente. La reacción fue inmediata porque estábamos a media cuadra del sector. En ese momento los comandos Gaula reaccionan, entran en confrontación con los sujetos, hiriendo a dos de ellos que se encuentran en el centro asistencial recibiendo la atención médica. Es posible que sean más de tres personas, pero pues no tenemos conocimiento exacto. Ya esas son labores de investigación que se tienen que realizar.

El ataque armado en el norte de Barranquilla dejó un guarda de seguridad muerto y dejó a cinco personas heridas. Dos escoltas del primer vehículo ingresaron a la empresa y abrieron la puerta al conductor, quien sería Jiménez Montes.

De la camioneta que se quedó en la vía, también se bajaron dos escoltas. Jiménez Montes ingresó a la empresa y segundos después inició el ataque armado. Los sicarios aparecieron con armas de fuego y dispararon desde la esquina de la calle 84, con el objetivo de reducir a todos los escoltas y guardas de seguridad, para irrumpir en la empresa.

El teniente coronel, Andrés Agudelo, comandante del Gaula Militar Caribe, entregó detalles de cómo se desarrolló la reacción de los uniformados al escuchar las detonaciones de arma de fuego a pocos metros de donde se encontraban junto a la Fiscalía en una diligencia de extinción de dominio. La tropa, los comandos Gaula que se encuentran en el sector, reaccionan ante ellos, neutralizando en una reacción rápida a tres de los sujetos, en coordinación también con la Policía de vigilancia que llega al sector, donde se capturan estas tres personas, se incautan cuatro armas, un fusil, una subametralladora, dos pistolas y se ponen a disposición de la autoridad competente.

La reacción fue inmediata porque estábamos a media cuadra del sector. En ese momento los comandos Gaula reaccionan, entran en confrontación con los sujetos, hiriendo a dos de ellos que se encuentran en el centro asistencial recibiendo la atención médica. Es posible que sean más de tres personas, pero pues no tenemos conocimiento exacto. Ya esas son labores de investigación que se tienen que realizar





zonacero / 🏆 8. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barranquilla North Attack Guardia De Seguridad Escort Gaula Militar Caribe Policía De Vigilancia Extinción De Dominio Balacera Detonaciones Armas Fusil Subametralladora Pistolas Escucharon Reactión Neutralizando Capturan Incautan Ponen A Disposición Autoridad Competente Reactión Rápida Entre Ellos Centro Asistencial Atendiendo Investigación Trabajo Laborales Tienen Que Realizar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atacan a bala en Barranquilla a Raúl Montes, mano derecha de alias La GataEl hecho sucedió la mañana de este lunes 25 de mayo en el norte de la capital del Atlántico.

Read more »

Atentado armado en la puerta de Atenas, empresa de seguridad propiedad de Raúl MontesUn ataque armado se registró en la puerta de la empresa de seguridad Atenas, propiedad de Raúl Montes, conocido por su relación con Enilce López, 'La Gata'. Cuatro escoltas de la empresa resultaron heridos y tres atacantes fueron capturados.

Read more »

Atentado armado en Barranquilla: un muerto y cinco heridos, tres detenidos y arsenal incautadoUn violento ataque armado en Barranquilla dejó un muerto y cinco heridos tras un atentado con fusiles y mini uzi. Tres personas fueron detenidas y un arsenal compuesto por armas de fuego quedó bajo custodia judicial. Dos escoltas de la empresa de seguridad Atenas resultaron heridos durante el enfrentamiento y uno de ellos no logró sobrevivir.

Read more »

¿Quién es Raúl Montes, el polémico empresario que sería el objetivo del atentado en el norte?Tres sospechosos fueron capturados, dos de ellos resultaron heridos.

Read more »