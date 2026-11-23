Germán Sánchez Rey, alias El Coletas, fue baleado en Madrid. Las autoridades investigan la conexión con redes de narcotráfico colombianas y antecedentes sancionatorios de EE. UU.

Germán Gonzalo Sánchez Rey, un reconocido narcotraficante colombiano identificado por su alias El Coletas, se encuentra en estado muy crítico tras sufrir un atentado con arma de fuego en el norte de Madrid. El incidente ocurrió el lunes 23 de noviembre, cuando el individuo de 53 años fue alcanzado por al menos un disparo en la cabeza dentro de un aparcamiento.

Detalles del ataque armado y escena del crimen

El ataque tuvo lugar específicamente en el estacionamiento de un gimnasio ubicado en el barrio de Valdebebas, perteneciente al distrito de Hortaleza. Tras recibir los impactos, los responsables del tiroteo huyeron inmediatamente del lugar, dejando a la víctima en una condición médica extremadamente delicada que requiere atención hospitalaria urgente.

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Los investigadores que acudieron a la escena para recabar pruebas encontraron dos revólveres calibre .38 Special abandonados en la zona. Las características del ataque, sumadas al perfil de la víctima, llevan a las autoridades españolas a investigar el suceso como un posible atentado de carácter sicarial, típico de conflictos entre bandas del narcotráfico.

Conexiones históricas con redes de narcotráfico

Germán Gonzalo Sánchez Rey nació el 22 de febrero de 1973 en Barrancabermeja, Santander, y su trayectoria delictiva está documentada desde mediados de la década de los 2000. Durante ese periodo, las autoridades españolas adelantaron investigaciones sobre una red dedicada a introducir cargamentos de cocaína procedentes de Suramérica en territorio europeo.

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En junio de 2010, cuando fue capturado en Bogotá, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) lo presentó como uno de los principales enlaces entre la organización del llamado Loco Barrera y el clan de los Oubiña. Esta última estructura es una de las organizaciones históricas del narcotráfico gallego, encargada de recibir y distribuir las cargas de cocaína que llegaban desde Colombia.

Según explicó entonces el general Luis Gilberto Ramírez, director de la Dijín, Sánchez Rey mantenía contactos directos con dicha organización española. Las investigaciones apuntaban a conexiones claras entre las estructuras colombianas que producían y transportaban la droga en los Llanos Orientales y las redes encargadas de introducirla en el continente europeo.

Sanciones internacionales y antecedentes judiciales

La relevancia del narcotraficante quedó reflejada internacionalmente en diciembre de 2010, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo incluyó en su lista de sanciones. La agencia lo identificó con el alias de Coleta y lo señaló como un facilitador del narcotráfico vinculado con Daniel Barrera y Pedro Oliverio Guerrero Castillo.

El documento de la OFAC indicaba que Sánchez Rey había sido capturado por las autoridades colombianas en mayo de ese mismo año 2010, mientras aguardaba su extradición a España por cargos relacionados con el tráfico de drogas. Asimismo, el organismo relacionó su nombre con el control del Parador Turístico y Hotel Galerón Llanero, ubicado en San Martín, Meta, establecimiento que también fue objeto de medidas de sanción.

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La inclusión en estos registros no fue un episodio aislado. En agosto de 2015, la OFAC publicó una actualización de sus datos de identificación y mantuvo su registro bajo la categoría de narcotraficantes especialmente designados. Actualmente, su ficha continúa apareciendo en la lista pública de sanciones estadounidenses, cuya última actualización consultada corresponde al 20 de noviembre de 2026.

Antecedentes en la escena y próximos pasos legales

La escena del reciente tiroteo en el aparcamiento de Valdebebas posee un antecedente que ha llamado la atención de los investigadores. Semanas antes de que Germán Sánchez Rey fuera baleado, la Policía española había incautado 111 kilos de cocaína en ese mismo lugar. Hasta el momento, no se ha establecido una relación oficial entre ambos episodios ni se ha confirmado el móvil exacto del atentado.

En el ámbito judicial, el primer gran episodio documentado en Colombia ocurrió en 2010, cuando el Gobierno español solicitó su extradición para que respondiera ante la justicia por un delito de tráfico de drogas. El expediente 34190 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia permite reconstruir los detalles de ese procedimiento, fechando la decisión de identificación el 29 de septiembre de 2010.

El expediente identifica expresamente a Sánchez Rey como ciudadano colombiano, nacido en Barrancabermeja y requerido por el Gobierno de España. Las autoridades continúan la investigación para determinar si el ataque está vinculado a las redes criminales de las que formó parte o si responde a conflictos internos actuales del narcotráfico en la capital española.